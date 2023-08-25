Songül Öden’in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

44 yaşındaki Songül Öden anne olmaya hazırlanıyor.
44 yaşındaki Songül Öden anne olmaya hazırlanıyor.
Ünlü oyuncu Songül Öden, Kıvanç Tatlıtuğ ile 2005 yılında başrollerini paylaştığı Gümüş dizisiyle adını geniş kitlelere duyurdu.
Ardından Umutsuz Ev Kadınları dizisinde Yasemin karakteriyle boy gösterdi.
Kendisi gibi tiyatrocu olan Canberk Uçucu'dan 2011 yılında boşanan Songül Öden, mutluluğu iş insanı Arman Bıçakçı'da buldu.
İş insanı Arman Bıçakçı ile evli olan başarılı oyuncu Songül Öden bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.
3 yıl önce iş insanı Arman Bıçakçı'yla evlenen 44 yaşındaki güzel oyuncu 4 aylık hamile…
Songül Öden'in bebeğinin cinsiyeti de belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncunun kızı olacak.