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Haberler Magazin Songül Öden'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Songül Öden'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Ünlü oyuncu Songül Öden, 3 yıl önce iş insanı Arman Bıçakçı ile nikah masasına oturmuştu. Şimdilerde anne olmak için gün sayan 44 yaşındaki güzel oyuncunun bebeğinin cinsiyeti belli oldu. İşte detaylar...

44 yaşındaki Songül Öden anne olmaya hazırlanıyor.

Songül Öden’in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Ünlü oyuncu Songül Öden, Kıvanç Tatlıtuğ ile 2005 yılında başrollerini paylaştığı Gümüş dizisiyle adını geniş kitlelere duyurdu.

Songül Öden’in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Ardından Umutsuz Ev Kadınları dizisinde Yasemin karakteriyle boy gösterdi.

Songül Öden’in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Kendisi gibi tiyatrocu olan Canberk Uçucu'dan 2011 yılında boşanan Songül Öden, mutluluğu iş insanı Arman Bıçakçı'da buldu.

Songül Öden’in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

İş insanı Arman Bıçakçı ile evli olan başarılı oyuncu Songül Öden bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

Songül Öden’in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

3 yıl önce iş insanı Arman Bıçakçı'yla evlenen 44 yaşındaki güzel oyuncu 4 aylık hamile…

Songül Öden’in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Songül Öden'in bebeğinin cinsiyeti de belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncunun kızı olacak.

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