Ünlü oyuncu Ünal Silver hayatını kaybetti

Bir süredir tedavi gören oyuncu Ünal Silver hayatını kaybetti. Haberi, oyuncunun menajerlik ajansı duyurdu.

Renda Güner sosyal medya hesabında "Usta Oyuncumuz ve çok değerli dostumuz Ünal Silver'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.. Onu çok özleyeceğiz" notunu paylaştı.

Ünal Silver 75 yaşındaydı.

ÜNAL SİLVER KİMDİR?

Ünal Silver, 16 Temmuz 1948 tarihinde İstanbul'da doğmuştur.

2010 yılında Deli Saraylı dizisinde Amiral Sir Edward rolünü oynadı. Ayrıca Tuba Büyüküstün'ün başrolde oynadığı Gönülçelendizisinde Burhan rolünü oynadı. Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı Kuzey Güney dizisinde Atilla Sinaner karakterini canlandırdı.

OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2012 – 2013 - Benim İçin Üzülme (TV Dizisi)

2011 – 2012 - Kuzey Güney (TV Dizisi)

2011 - Dedemin İnsanları (Sinema Filmi)

2011 - Beni Unutma (Olcay'ın Babası) (Sinema Filmi)

2010 - Gönülçelen (TV Dizisi)

2010 - Deli Saraylı (Amiral Sör Edward) (TV Dizisi)

2009 - Bir Bulut Olsam (TV Dizisi)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (İdris, 2020)

Tövbeler Olsun (2020)

Kurşun (Kerim Paşa, 2019)

Vurgun (Feyyaz, 2019)

Diriliş: Ertuğrul (Umur Bey, 2018)

Cinayet Masası İstanbul (Çetin Akbay, 2018)

No: 309 (Haluk Dayı, 2016-2017)

Aşk Yalanı Sever (Murat Aslan, 2016)

Şehrin Melekleri (Bedirhan Kurtoğlu, 2015)

Poyraz Karayel (Sadık Saygıner, 2016)