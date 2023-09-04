Filenin Sultanı Cansu Özbay kimdir? İzmirli mi?

Yeditepe Üniversitesi'nden mezun oldu. Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Sultanlar Ligi takımlarından Vakıfbank'ta pasör olarak oynayan Türk profesyonel voleybolcu. Daha öncesinde Göztepe, Arkas, Beşiktaş ve Nilüfer Belediyespor'da oynadı. Boyu 1.82'dir.