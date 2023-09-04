Filenin Sultanı Cansu Özbay kimdir? İzmirli mi?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda ter döken Vakıfbank'lı Cansu Özbay kimdir? Cansu Özbay İzmirli mi? Cansu Özbay hangi takımlarda oynadı? Cansu Özbay'ın boyu kaç? Cansu Özbay evli mi? İşte detaylar...
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda ter döken Vakıfbank'lı Cansu Özbay kimdir? Cansu Özbay İzmirli mi? Cansu Özbay hangi takımlarda oynadı? Cansu Özbay'ın boyu kaç? Cansu Özbay evli mi? İşte detaylar...
CANSU ÖZBAY KİM?
Cansu Özbay, 17 Ekim 1996 tarihinde Nursel ve Özkan Özbay'ın çocukları olarak Urla, İzmir'de doğdu.
Yeditepe Üniversitesi'nden mezun oldu. Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Sultanlar Ligi takımlarından Vakıfbank'ta pasör olarak oynayan Türk profesyonel voleybolcu. Daha öncesinde Göztepe, Arkas, Beşiktaş ve Nilüfer Belediyespor'da oynadı. Boyu 1.82'dir.
CANSU ÖZBAY HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Göztepe (2011-2012)
Arkasspor (2012-2014)
Beşiktaş (2014-2015) (ilk yarı)
Nilüfer (2014-2015) (ikinci yarı)
Beşiktaş (2015-2016)
Vakıfbank (2016-)
CANSU ÖZBAY'IN KULÜP KARİYERİ
KULÜPTE KAZANDIĞI MADALYA VE KUPALAR
Türkiye Sultanlar Ligi Şampiyonluğu (2017-18, 2018-19, 2020-21, 2021-22)
Türkiye Kupa Voley Şampiyonluğu (2017-18, 2020-21, 2021-22, 2022-23)
Türkiye Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu (2017, 2021)
Türkiye Şampiyonlar Kupası İkinciliği (2018, 2019, 2020, 2022)
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu (2017-18, 2021-22, 2022-23)
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi İkinciliği (2020-21)
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonluğu (2017, 2018, 2021)
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler İkinciliği (2022)
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Üçüncülüğü (2019)
BİREYSEL BAŞARILAR
Türkiye Ligi - En İyi Pasör (2017-2018)
Türkiye Ligi - En İyi Pasör (2018-2019)
Şampiyonlar Kupası - En Değerli Oyuncu (2021)
CANSU ÖZBAY'IN MİLLİ TAKIM KARİYERİ
2013 Yıldız Kızlar Avrupa Şampiyonası - Bronz Madalya
2014 Yıldız Kızlar Avrupa Şampiyonası - Bronz Madalya
2018 Milletler Ligi - Gümüş Madalya
2018 Montreux Volley Masters - Bronz Madalya
2019 Avrupa Voleybol Şampiyonası - Gümüş Madalya
2021 Milletler Ligi - Bronz Madalya
2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası - Bronz Madalya
2023 Milletler Ligi - Altın Madalya