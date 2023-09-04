  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Filenin Sultanı Cansu Özbay kimdir? İzmirli mi?

Filenin Sultanı Cansu Özbay kimdir? İzmirli mi?

Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanan 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın final maçında Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın dikkat çeken isimlerinden Cansu Özbay kimdir, kaç yaşında? Filenin Sultanı Cansu Özbay İzmirli mi?

HABER MERKEZİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda ter döken Vakıfbank'lı Cansu Özbay kimdir? Cansu Özbay İzmirli mi? Cansu Özbay hangi takımlarda oynadı? Cansu Özbay'ın boyu kaç? Cansu Özbay evli mi? İşte detaylar...

Filenin Sultanı Cansu Özbay kimdir? İzmirli mi?

CANSU ÖZBAY KİM?

Cansu Özbay, 17 Ekim 1996 tarihinde Nursel ve Özkan Özbay'ın çocukları olarak Urla, İzmir'de doğdu.

Filenin Sultanı Cansu Özbay kimdir? İzmirli mi?

Yeditepe Üniversitesi'nden mezun oldu. Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Sultanlar Ligi takımlarından Vakıfbank'ta pasör olarak oynayan Türk profesyonel voleybolcu. Daha öncesinde Göztepe, Arkas, Beşiktaş ve Nilüfer Belediyespor'da oynadı. Boyu 1.82'dir.

Filenin Sultanı Cansu Özbay kimdir? İzmirli mi?

CANSU ÖZBAY HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Göztepe (2011-2012)

Arkasspor (2012-2014)

Beşiktaş (2014-2015) (ilk yarı)

Nilüfer (2014-2015) (ikinci yarı)

Beşiktaş (2015-2016)

Vakıfbank (2016-)

Filenin Sultanı Cansu Özbay kimdir? İzmirli mi?

CANSU ÖZBAY'IN KULÜP KARİYERİ

KULÜPTE KAZANDIĞI MADALYA VE KUPALAR

Türkiye Sultanlar Ligi Şampiyonluğu (2017-18, 2018-19, 2020-21, 2021-22)

Türkiye Kupa Voley Şampiyonluğu (2017-18, 2020-21, 2021-22, 2022-23)

Türkiye Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu (2017, 2021)

Türkiye Şampiyonlar Kupası İkinciliği (2018, 2019, 2020, 2022)

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu (2017-18, 2021-22, 2022-23)

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi İkinciliği (2020-21)

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonluğu (2017, 2018, 2021)

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler İkinciliği (2022)

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Üçüncülüğü (2019)

Filenin Sultanı Cansu Özbay kimdir? İzmirli mi?

BİREYSEL BAŞARILAR

Türkiye Ligi - En İyi Pasör (2017-2018)

Türkiye Ligi - En İyi Pasör (2018-2019)

Şampiyonlar Kupası - En Değerli Oyuncu (2021)

Filenin Sultanı Cansu Özbay kimdir? İzmirli mi?

CANSU ÖZBAY'IN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2013 Yıldız Kızlar Avrupa Şampiyonası - Bronz Madalya

2014 Yıldız Kızlar Avrupa Şampiyonası - Bronz Madalya

2018 Milletler Ligi - Gümüş Madalya

Filenin Sultanı Cansu Özbay kimdir? İzmirli mi?

2018 Montreux Volley Masters - Bronz Madalya

2019 Avrupa Voleybol Şampiyonası - Gümüş Madalya

2021 Milletler Ligi - Bronz Madalya

2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası - Bronz Madalya

2023 Milletler Ligi - Altın Madalya

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA