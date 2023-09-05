Mustafa Uzunyılmaz kalp krizi geçirdi! İşte son sağlık durumu...

Ünlü oyuncu Mustafa Uzunyılmaz'dan sevenlerini üzen haber geldi.
Ünlü oyuncu Mustafa Uzunyılmaz'dan sevenlerini üzen haber geldi.
Usta oyuncu Mustafa Uzunyılmaz yolda yürürken kalp krizi geçirince hastaneye kaldırıldı.
Bayrampaşa Kolan Hastanesi'nde tedavisi yapılan Mustafa Uzunyılmaz'ın kalbine stent takıldı.
SAĞLIK DURUMU!
Milliyet'te yer alan habere göre; konuşan iletişim danışmanı Emrah Alsan, ünlü oyuncunun son durumuyla ilgili bilgi verdi.
Ameliyattan çıkan ünlü oyuncunun durumunun iyi olduğunu ve hastanede dinlendiğini aktardı.