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Haberler Magazin Mustafa Uzunyılmaz kalp krizi geçirdi! İşte son sağlık durumu...

Mustafa Uzunyılmaz kalp krizi geçirdi! İşte son sağlık durumu...

Ünlü oyuncu Mustafa Uzunyılmaz'dan sevenlerini üzen haber geldi. Uzunyılmaz, yolda yürürken kalp krizi geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırılan oyuncunun kalbine stent takıldı. İşte Mustafa Uzunyılmaz'ın son sağlık durumu...

Ünlü oyuncu Mustafa Uzunyılmaz'dan sevenlerini üzen haber geldi.

Mustafa Uzunyılmaz kalp krizi geçirdi! İşte son sağlık durumu...

Usta oyuncu Mustafa Uzunyılmaz yolda yürürken kalp krizi geçirince hastaneye kaldırıldı.

Mustafa Uzunyılmaz kalp krizi geçirdi! İşte son sağlık durumu...

Bayrampaşa Kolan Hastanesi'nde tedavisi yapılan Mustafa Uzunyılmaz'ın kalbine stent takıldı.

Mustafa Uzunyılmaz kalp krizi geçirdi! İşte son sağlık durumu...

SAĞLIK DURUMU!

Milliyet'te yer alan habere göre; konuşan iletişim danışmanı Emrah Alsan, ünlü oyuncunun son durumuyla ilgili bilgi verdi.

Mustafa Uzunyılmaz kalp krizi geçirdi! İşte son sağlık durumu...

Ameliyattan çıkan ünlü oyuncunun durumunun iyi olduğunu ve hastanede dinlendiğini aktardı.

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