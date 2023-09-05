Sümer Ezgü ve ailesi trafik kazası geçirdi! Sanatçıdan ilk açıklama geldi

Sanatçı Sümer Ezgü, Antalya'nın Korkuteli ilçesi yakınlarında trafik kazasına karıştı.
Sanatçı Sümer Ezgü, Antalya'nın Korkuteli ilçesi yakınlarında trafik kazasına karıştı.
Kaza, öğle saatlerinde Korkuteli ilçesi sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü'nün bulunduğu cip ve ona bağlı olan karavan, yokuş aşağı indiği sırada kontrolden çıktı.
Önce refüje çarpan karavan, ardından ciple birlikte yan devrildi. Araçta bulunan Ezgü ve ailesi kazayı yara almadan atlattı.
"İYİYİZ, BİR SORUN YOK"
Sanatçı Sümer Ezgü, geçirdiği trafik kazası sonrası sosyal medya hesabından sevenlerine iyi olduğu mesajını verdi.
Ezgü, "Geçirdiğimiz kaza ile ilgili sürekli arayan soranlar var. Bizde bir şey yok. Karavanla yokuş aşağı inerken hız kazandı.
Çekme karavan bir anda yalpalandı, refüje vurdu ve bizi devirdi. Araç yan yattı ve sürüklendik. İyiyiz bir sorun yok. İlginize çok teşekkür ederim, hepinizi seviyorum" dedi.