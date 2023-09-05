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Haberler Magazin Sümer Ezgü ve ailesi trafik kazası geçirdi! Sanatçıdan ilk açıklama geldi

Sümer Ezgü ve ailesi trafik kazası geçirdi! Sanatçıdan ilk açıklama geldi

Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü, Antalya'da trafik kazası geçirdi. Sümer Ezgü ve ailesinin içinde bulunduğu cip ve ona bağlı karavan, Antalya'nın Korkuteli ilçesi yakınlarında yan yattı. Kaza sonrası ünlü sanatçıdan ilk açıklama geldi. İşte detaylar...

İHA

Sanatçı Sümer Ezgü, Antalya'nın Korkuteli ilçesi yakınlarında trafik kazasına karıştı.

Sümer Ezgü ve ailesi trafik kazası geçirdi!

Kaza, öğle saatlerinde Korkuteli ilçesi sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü'nün bulunduğu cip ve ona bağlı olan karavan, yokuş aşağı indiği sırada kontrolden çıktı.

Sümer Ezgü ve ailesi trafik kazası geçirdi!

Önce refüje çarpan karavan, ardından ciple birlikte yan devrildi. Araçta bulunan Ezgü ve ailesi kazayı yara almadan atlattı.

Sümer Ezgü ve ailesi trafik kazası geçirdi!

"İYİYİZ, BİR SORUN YOK"

Sanatçı Sümer Ezgü, geçirdiği trafik kazası sonrası sosyal medya hesabından sevenlerine iyi olduğu mesajını verdi.

Sümer Ezgü ve ailesi trafik kazası geçirdi!

Ezgü, "Geçirdiğimiz kaza ile ilgili sürekli arayan soranlar var. Bizde bir şey yok. Karavanla yokuş aşağı inerken hız kazandı.

Sümer Ezgü ve ailesi trafik kazası geçirdi!

Çekme karavan bir anda yalpalandı, refüje vurdu ve bizi devirdi. Araç yan yattı ve sürüklendik. İyiyiz bir sorun yok. İlginize çok teşekkür ederim, hepinizi seviyorum" dedi.

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