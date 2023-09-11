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Haberler Magazin Survivor 2024'ün beşinci ve altıncı yarışmacısı belli oldu

Survivor 2024'ün beşinci ve altıncı yarışmacısı belli oldu

Kadro netleşmeye başladı. Acun Ilıcalı Survivor 2024'ün beşinci ve altıncı yarışmacısını da sosyal medya hesabından duyurdu. İşte Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu'nun yer alacağı kadroya eklenen iki isim...

HABER MERKEZİ

"Survivor" yarışması önümüzdeki sezonda 'All Star' olarak ekranlara gelecek. Acun Ilıcalı yarışmacıları duyurmaya başladı.

Survivor 2024’ün beşinci ve altıncı yarışmacısı belli oldu

İLK YARIŞMACI NİHAT ALTINKAYA!

İlk yarışmacının Nihat Altınkaya olduğu duyurulmuştu. Acun Ilıcalı, "Survivor All Star 2024'ün ilk yarışmacısı Nihat Altınkaya. O bir şampiyon. 2012'de Survivor'ı kazanan Nihat'a All Star'da başarılar diliyorum" ifadelerine yer vermişti.

Survivor 2024’ün beşinci ve altıncı yarışmacısı belli oldu

NAGİHAN TEKRAR SURVİVOR'DA

Fenomen yarışmanın ikinci ünlüsü ise Nagihan Karadere olarak belirlenmişti. Ilıcalı, daha önce üç kez parkurlara çıkan eski milli atletin Survivor All Star 2024'te de yarışacağını açıklamıştı. Acun Ilıcalı, Instagram paylaşımında, "Nagihan Karadere Survivor All Star 2024'te. Hadi bakalım Nagihan. SMS yok, meydan senin. Görelim bakalım" ifadelerini kullanmıştı.

Survivor 2024’ün beşinci ve altıncı yarışmacısı belli oldu

OGEDAY ÜÇÜNCÜ KEZ MÜCADELE EDECEK

2017 yılında düzenlenen Survivor'da birinci olmayı başaran, 2022'de bir kez daha parkurlarda boy gösteren Ogeday Girişken'in de iki sezon sonra bir kez daha aynı platformda yer alacağı açıklanmıştı. Acun Ilıcalı, "Survivor 2017'nin şampiyonu Ogeday Girişken, Survivor All Star 2014'te olacak. Yarışmalara konsantre bir Ogeday'ın iddialı bir yarışmacı olacağından şüphem yok" mesajını yayınlamıştı.

Survivor 2024’ün beşinci ve altıncı yarışmacısı belli oldu

DÖRDÜNCÜ YARIŞMACI ALEYNA KALAYCIOĞLU!

Survivor All Star 2024'ün dördüncü yarışmacısı ise Aleyna Kalaycıoğlu oldu. Survivor 2021 gönüllüler takımında yer alan Kalaycıoğlu'nun bir kez daha Survivor'da yarışacağını sosyal medya hesabından duyuran Acun Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Aleyna Kalaycıoğlu Survivor All Star 2024'te bizimle birlikte olacak. Kendisine başarılar diliyorum."

Survivor 2024’ün beşinci ve altıncı yarışmacısı belli oldu

SURVIVOR 2024'ÜN 5. YARIŞMACISI BELLİ OLDU!

Survivor 2024 kadrosunda yer alacak isimler açıklanmaya devam ediyor. Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı yarışmanın beşinci ismini sosyal medya hesapları üzerinden "Katıldığı sene performansıyla hepimizin takdirini toplayan sevgili Sercan Yıldırım Survivor All Star 2024 kadrosunda olacak. Başarılar Sercan..." sözlerini kullandı.

Survivor 2024’ün beşinci ve altıncı yarışmacısı belli oldu

'FAVORİLERDEN OLACAĞINA ŞÜPHEM YOK'

Acun Ilıcalı, Damla Can'ın da kadroda olduğunu duyurdu. Ilıcalı açıklamasında "Performansını her zaman takdir ettiğim Damla'nın yarışmanın favorilerinden olacağına şüphem yok" dedi.

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