’İyileşemedim’ demişti! Yeşilçam’ın usta ismi Filiz Akın son sağlık durumunu paylaştı

Yeşilçam'ın "dört yapraklı yoncası" arasında yer alan ünlü oyuncu Filiz Akın, ses tellerindeki sorun nedeniyle boğazından parça alınan Filiz Akın, ardından da kulağında çıkan tümör nedeniyle ameliyat olmuştu.
Yeşilçam'ın "dört yapraklı yoncası" arasında yer alan ünlü oyuncu Filiz Akın, ses tellerindeki sorun nedeniyle boğazından parça alınan Filiz Akın, ardından da kulağında çıkan tümör nedeniyle ameliyat olmuştu.
Usta sanatçı, geçtiğimiz günlerde "Bir türlü iyileşemedim" diyerek MR çektireceğini duyurmuştu.
Usta sanatçı uzun süredir tedavi görmesiyle gündeme gelirken son paylaşımında takipçilerine sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Tetkik sonuçlarını öğrenen Filiz Akın, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"MR sonuçlarına göre endişelenecek durum yokmuş. İlaçlara 5 gün daha devam. Sizlere de dilek ve dualarınız için teşekkür ederken, böyle iyi haberler alacağınız bir gün diliyorum"
Selda Alkor, Melek Baykal, Şenay Gürler, Ayşegül Aldinç ve Canan Ergüder gibi ünlü isimler Akın'ın paylaşımına yorum yaptı.