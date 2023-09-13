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Haberler Magazin 'İyileşemedim' demişti! Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın son sağlık durumunu paylaştı

'İyileşemedim' demişti! Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın son sağlık durumunu paylaştı

Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın, geçtiğimiz günlerde "Bir türlü iyileşemedim" diyerek MR çektireceğini duyurmuştu. Akın, şimdi ise son sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Yeşilçam'ın "dört yapraklı yoncası" arasında yer alan ünlü oyuncu Filiz Akın, ses tellerindeki sorun nedeniyle boğazından parça alınan Filiz Akın, ardından da kulağında çıkan tümör nedeniyle ameliyat olmuştu.

’İyileşemedim’ demişti! Yeşilçam’ın usta ismi Filiz Akın son sağlık durumunu paylaştı

Usta sanatçı, geçtiğimiz günlerde "Bir türlü iyileşemedim" diyerek MR çektireceğini duyurmuştu.

’İyileşemedim’ demişti! Yeşilçam’ın usta ismi Filiz Akın son sağlık durumunu paylaştı

Usta sanatçı uzun süredir tedavi görmesiyle gündeme gelirken son paylaşımında takipçilerine sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

’İyileşemedim’ demişti! Yeşilçam’ın usta ismi Filiz Akın son sağlık durumunu paylaştı

Tetkik sonuçlarını öğrenen Filiz Akın, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

’İyileşemedim’ demişti! Yeşilçam’ın usta ismi Filiz Akın son sağlık durumunu paylaştı

"MR sonuçlarına göre endişelenecek durum yokmuş. İlaçlara 5 gün daha devam. Sizlere de dilek ve dualarınız için teşekkür ederken, böyle iyi haberler alacağınız bir gün diliyorum"

’İyileşemedim’ demişti! Yeşilçam’ın usta ismi Filiz Akın son sağlık durumunu paylaştı

Selda Alkor, Melek Baykal, Şenay Gürler, Ayşegül Aldinç ve Canan Ergüder gibi ünlü isimler Akın'ın paylaşımına yorum yaptı.

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