  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Emmy ödüllü oyuncu Billy Miller hayatını kaybetti

Emmy ödüllü oyuncu Billy Miller hayatını kaybetti

Bir döneme damgasını vuran ve Türkiye'de "Yalan Rüzgarı" adı ile ekrana getirilen "Young and the Restless" dizisinin yıldızı Billy Miller'dan kötü haber geldi. Üç Emmy ödülü bulunan 43 yaşındaki oyuncu hayatını kaybetti.

HABER MERKEZİ

Birçok başarılı projede rol almış olan Türkiye'de "Yalan Rüzgarı" adıyla yayınlanan dizideki başarılı performansıyla adından bahsettiren Billy Miller, hayatını kaybetti.

Emmy ödüllü oyuncu Billy Miller hayatını kaybetti

"All My Children" ve "General Hospital" gibi dizilerde rol alan, üç kez gündüz kuşağı Emmy ödülü kazanan Billy Miller'dan gelen acı haber sevenlerini üzdü.

Emmy ödüllü oyuncu Billy Miller hayatını kaybetti

Ünlü aktör Miller'ın manik depresyon hastalığıyla mücadele ettiği öğrenilirken, ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Emmy ödüllü oyuncu Billy Miller hayatını kaybetti

BILLY MILLER KİMDİR?

ABD'li oyuncu, ABC'nin 'All My Children' dizisindeki 'Richie Novak' rolüyle tanındı. Ardından CBS'in 'The Young and the Restless' dizisinde Billy Abbott rolünü üstlendi. 700'den fazla bölüm boyunca canlandırdığı karakterle büyük beğeni topladı. Billy Miller daha sonra, ABC'nin 'General Hospital' dizisinde Jason Morgan/Drew Cain rolünü üstlendi.

Emmy ödüllü oyuncu Billy Miller hayatını kaybetti

Televizyondaki en büyük pembe dizilerin bazılarında arka arkaya çalıştıktan sonra Billy Miller, 'Suits' ve 'Truth Be Told' gibi drama dizilerinde rol aldı. Ayrıca kariyeri boyunca 'Ray Donovan', 'Fatal Honeymoon', 'American Sniper', 'Ringer', 'Castle' ve 'Justified' filmlerinde rol aldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA