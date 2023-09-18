Emmy ödüllü oyuncu Billy Miller hayatını kaybetti

Birçok başarılı projede rol almış olan Türkiye'de "Yalan Rüzgarı" adıyla yayınlanan dizideki başarılı performansıyla adından bahsettiren Billy Miller, hayatını kaybetti.
Birçok başarılı projede rol almış olan Türkiye'de "Yalan Rüzgarı" adıyla yayınlanan dizideki başarılı performansıyla adından bahsettiren Billy Miller, hayatını kaybetti.
"All My Children" ve "General Hospital" gibi dizilerde rol alan, üç kez gündüz kuşağı Emmy ödülü kazanan Billy Miller'dan gelen acı haber sevenlerini üzdü.
Ünlü aktör Miller'ın manik depresyon hastalığıyla mücadele ettiği öğrenilirken, ölüm nedeni henüz açıklanmadı.
BILLY MILLER KİMDİR?
ABD'li oyuncu, ABC'nin 'All My Children' dizisindeki 'Richie Novak' rolüyle tanındı. Ardından CBS'in 'The Young and the Restless' dizisinde Billy Abbott rolünü üstlendi. 700'den fazla bölüm boyunca canlandırdığı karakterle büyük beğeni topladı. Billy Miller daha sonra, ABC'nin 'General Hospital' dizisinde Jason Morgan/Drew Cain rolünü üstlendi.
Televizyondaki en büyük pembe dizilerin bazılarında arka arkaya çalıştıktan sonra Billy Miller, 'Suits' ve 'Truth Be Told' gibi drama dizilerinde rol aldı. Ayrıca kariyeri boyunca 'Ray Donovan', 'Fatal Honeymoon', 'American Sniper', 'Ringer', 'Castle' ve 'Justified' filmlerinde rol aldı.