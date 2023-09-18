Emmy ödüllü oyuncu Billy Miller hayatını kaybetti

Televizyondaki en büyük pembe dizilerin bazılarında arka arkaya çalıştıktan sonra Billy Miller, 'Suits' ve 'Truth Be Told' gibi drama dizilerinde rol aldı. Ayrıca kariyeri boyunca 'Ray Donovan', 'Fatal Honeymoon', 'American Sniper', 'Ringer', 'Castle' ve 'Justified' filmlerinde rol aldı.