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Haberler Magazin Songül Karlı'nın gözlüklü tarzı dikkat çekti

Songül Karlı'nın gözlüklü tarzı dikkat çekti

Yaptırdığı estetik operasyonlarla gündeme gelen ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Karlı, gözlüklü imajıyla dikkat çekti. İşte Songül Karlı'nın gözlüklü imajı...

HABER MERKEZİ

Geçirdiği estetik operasyonlarla yıllara meydana okuyan ünlülerden olan Songül Karlı, fit hali ile de övgüleri topluyor.

Songül Karlı’nın gözlüklü tarzı dikkat çekti

Karlı, iddialı pozlarına bir yenisi daha ekledi.

Songül Karlı’nın gözlüklü tarzı dikkat çekti

Şarkıcılığın yanı sıra sunuculuk da yapan Karlı'nın siyah dekolteli elbisesi ve gözlüğü ile verdiği pozlara beğeni yağdı.

Songül Karlı’nın gözlüklü tarzı dikkat çekti

Siyah gözlüklü tarzı çok beğenilen ünlü isme yorum yağdı.

Songül Karlı’nın gözlüklü tarzı dikkat çekti

Yeni imajını kuaföründen paylaşan Songül Karlı'nın gözlüklü halleri ise çok beğenildi.

Songül Karlı’nın gözlüklü tarzı dikkat çekti

İşte o paylaşım...

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