Songül Karlı’nın gözlüklü tarzı dikkat çekti

Geçirdiği estetik operasyonlarla yıllara meydana okuyan ünlülerden olan Songül Karlı, fit hali ile de övgüleri topluyor.
Geçirdiği estetik operasyonlarla yıllara meydana okuyan ünlülerden olan Songül Karlı, fit hali ile de övgüleri topluyor.
Karlı, iddialı pozlarına bir yenisi daha ekledi.
Şarkıcılığın yanı sıra sunuculuk da yapan Karlı'nın siyah dekolteli elbisesi ve gözlüğü ile verdiği pozlara beğeni yağdı.
Siyah gözlüklü tarzı çok beğenilen ünlü isme yorum yağdı.
Yeni imajını kuaföründen paylaşan Songül Karlı'nın gözlüklü halleri ise çok beğenildi.
İşte o paylaşım...