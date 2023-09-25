Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu ikinci kez anne baba oluyor

Oyuncu çift Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, 28 Haziran 2021'de dünyaevine girdi.
Oyuncu çift Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, 28 Haziran 2021'de dünyaevine girdi.
2022'nin mart ayında da kızları Zeynep'i kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
SEVİNDİREN HABER!
Ünlü çift, bugün sevindiren haberle gündeme geldi.
İKİNCİ KEZ BEBEK BEKLİYORLAR!
Ünlü çift, ikinci kez bebek bekliyor.
Oyuncu çift Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, 28 Haziran 2021'de dünyaevine girmiş, 2022'nin mart ayında da kızları Zeynep'i kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
"KIZ OLSUN DİYE DUA ETTİM"
Taner Ölmez, kızına kavuşmak için gün sayarken, "Aşırı mutluyum, kucağıma ilk aldığımda çok heyecanlandım" demişti.