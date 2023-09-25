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Haberler Magazin Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu ikinci kez anne baba oluyor

Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu ikinci kez anne baba oluyor

Oyuncu Taner Ölmez ile meslektaşı Ece Çeşmioğlu iki yıl önce Haziran ayında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, kızları Zeynep'i ise geçtiğimiz yıl Mart ayında kucağına almıştı. Ünlü çift hakkında bir iddia ortaya atıldı. Ölmez ve Çeşmioğlu'nun ikinci kez bebek bekledikleri öne sürüldü.

HABER MERKEZİ

Oyuncu çift Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, 28 Haziran 2021'de dünyaevine girdi.

Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu ikinci kez anne baba oluyor

2022'nin mart ayında da kızları Zeynep'i kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu ikinci kez anne baba oluyor

SEVİNDİREN HABER!

Ünlü çift, bugün sevindiren haberle gündeme geldi.

Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu ikinci kez anne baba oluyor

İKİNCİ KEZ BEBEK BEKLİYORLAR!

Ünlü çift, ikinci kez bebek bekliyor.

Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu ikinci kez anne baba oluyor

Oyuncu çift Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, 28 Haziran 2021'de dünyaevine girmiş, 2022'nin mart ayında da kızları Zeynep'i kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu ikinci kez anne baba oluyor

"KIZ OLSUN DİYE DUA ETTİM"

Taner Ölmez, kızına kavuşmak için gün sayarken, "Aşırı mutluyum, kucağıma ilk aldığımda çok heyecanlandım" demişti.

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