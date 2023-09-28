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Harry Potter'ın Dumbledore'u Michael Gambon hayatını kaybetti

Harry Potter serisinde Albus Dumbledore karakterine hayat veren İngiliz-İrlandalı aktör Michael Gambon 82 yaşında hayatını kaybetti. Peki Michael Gambon kimdir, neden öldü? Michael Gambon'ın rol aldığı projeler neler?

HABER MERKEZİ
Harry Potter’ın Dumbledore’u Michael Gambon hayatını kaybetti

Dünyanın dört bir yanındaki izleyiciler tarafından "Harry Potter" film serisinde bilge profesör Albus Dumbledore rolüyle tanınan İngiliz-İrlandalı aktör Michael Gambon , 82 yaşında hayatını kaybetti.

Gambon oyunculuğa 1960'ların başında sahnede başladı ve daha sonra televizyon ve sinemaya geçti.

Dikkate değer film rolleri arasında, 1989'da Peter Greenaway'in "Aşçı, Hırsız, Karısı ve Sevgilisi" filmindeki psikotik bir mafya lideri ve 2010'da Tom Hooper'ın "Kralın Konuşması" filmindeki yaşlı Kral George V yer alıyor.

Ancak en çok bilinen rolü, 2004'te Richard Harris'in yerine geçtikten sonra sekiz filmlik serinin üçüncü filminden devraldığı "Harry Potter" serisindeki Dumbledore rolüydü.

Michael John Gambon, 19 Ekim 1940'ta Dublin'de terzi bir anne ve mühendis bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi.

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