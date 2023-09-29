Tanyeli’nin acı günü: Kansere yenik düştü

Bugün abim de kansere yenik düştü, Hakk'ın rahmetine kavuştu.

Bir melekti, iyi bir insandı, bir başka hikayeydi abim... Satırlara değil sayfalara sığmayan bir sürü acı deneyimle doluydu dünya günlüğü... Dersler sert, o ise çok naifti.

Çocukluğumda dayaklar deryasında bize siper olan canım kahramanım kara yağız abim.