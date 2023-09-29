Tanyeli’nin acı günü: Kansere yenik düştü

Bir dönemin en ünlü oryantali Tanyeli tesadüfen pankreas kanserine yakalandığını öğrendi.
Bir dönemin en ünlü oryantali Tanyeli tesadüfen pankreas kanserine yakalandığını öğrendi.
Tedaviye başlayan 52 yaşıdaki Tanyeli, geçtiğiz günlerde saçlarına veda etmişti.
Ancak Tanyeli'den gelen son haber, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tanyeli, ağabeyini kaybettiğini duyurdu. Bu acı kaybın ardından ünlü dansçıya sevenlerinden baş sağlığı mesajları yağdı.
Abisinin bu fotoğrafını paylaşan Tanyeli, şu notu düştü:
"Kanser işte, annemden sonra, 54 yaşında abimin de sebebi oldu...
Aylardır mücadele eden ve her yerini saran kanser.
Bugün abim de kansere yenik düştü, Hakk'ın rahmetine kavuştu.
Bir melekti, iyi bir insandı, bir başka hikayeydi abim... Satırlara değil sayfalara sığmayan bir sürü acı deneyimle doluydu dünya günlüğü... Dersler sert, o ise çok naifti.
Çocukluğumda dayaklar deryasında bize siper olan canım kahramanım kara yağız abim.
Ruhun özgürleşti...
Mekanın cennet bahçeleri olsun .
Allah'ımdan niyaz ederim, dualarım duyulsun. Seni çok seviyorum. Hoşçakal abim."