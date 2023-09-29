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Tanyeli'nin acı günü: Kansere yenik düştü

Ünlü oryantal Tanyeli, geçtiğimiz aylarda kansere yakalandığını duyurarak sevenlerini üzmüştü. Kemoterapiye başlayan 52 yaşındaki Tanyeli, son olarak sosyal medya hesabından ağabeyini kaybettiğini duyurdu.

HABER MERKEZİ

Bir dönemin en ünlü oryantali Tanyeli tesadüfen pankreas kanserine yakalandığını öğrendi.

Tanyeli’nin acı günü: Kansere yenik düştü

Tedaviye başlayan 52 yaşıdaki Tanyeli, geçtiğiz günlerde saçlarına veda etmişti.

Tanyeli’nin acı günü: Kansere yenik düştü

Ancak Tanyeli'den gelen son haber, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tanyeli, ağabeyini kaybettiğini duyurdu. Bu acı kaybın ardından ünlü dansçıya sevenlerinden baş sağlığı mesajları yağdı.

Tanyeli’nin acı günü: Kansere yenik düştü

Abisinin bu fotoğrafını paylaşan Tanyeli, şu notu düştü:

"Kanser işte, annemden sonra, 54 yaşında abimin de sebebi oldu...

Aylardır mücadele eden ve her yerini saran kanser.

Tanyeli’nin acı günü: Kansere yenik düştü

Bugün abim de kansere yenik düştü, Hakk'ın rahmetine kavuştu.

Bir melekti, iyi bir insandı, bir başka hikayeydi abim... Satırlara değil sayfalara sığmayan bir sürü acı deneyimle doluydu dünya günlüğü... Dersler sert, o ise çok naifti.

Çocukluğumda dayaklar deryasında bize siper olan canım kahramanım kara yağız abim.

Tanyeli’nin acı günü: Kansere yenik düştü

Ruhun özgürleşti...

Mekanın cennet bahçeleri olsun .

Allah'ımdan niyaz ederim, dualarım duyulsun. Seni çok seviyorum. Hoşçakal abim."

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