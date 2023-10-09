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Haberler Magazin Mustafa Sandal da topuklu modasına uydu! Gündem oldu

Mustafa Sandal da topuklu modasına uydu! Gündem oldu

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal son konserinde giydiği ayakkabılarıyla sosyal medyada gündem oldu. Erkek modasında popüler hale gelmeye başlayan topuklu spor ayakkabı modasına uyan Sandal, yorum yağmuruna tutuldu.

HABER MERKEZİ

Şarkıcı Mustafa Sandal, son dönemde sık sık magazin basınında yer alıyor.

Mustafa Sandal da topuklu modasına uydu! Gündem oldu

Açıklamalarının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Sandal, bu kez de beyaz topuklu spor ayakkabılarıyla gündem oldu.

Mustafa Sandal da topuklu modasına uydu! Gündem oldu

Mustafa Sandal son konseriyle sosyal medyada gündem oldu.

Mustafa Sandal da topuklu modasına uydu! Gündem oldu

Konserde giydiği beyaz ayakkabılarıyla konuşulan ünlü şarkıcıya 'Oğuzhan'a mı özendin', 'Bir ayakkabı vakası daha', 'Al işte yine traktör tekeri', 'Ayakkabı diye kandırmışlar sizi lastik bu' gibi yorumlar geldi.

Mustafa Sandal da topuklu modasına uydu! Gündem oldu

Konuyla ilgili Sandal henüz bir açıklama yapmasa da bu durum sosyal medyada oldukça konuşuldu.

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