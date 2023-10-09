Mustafa Sandal da topuklu modasına uydu! Gündem oldu

Konserde giydiği beyaz ayakkabılarıyla konuşulan ünlü şarkıcıya 'Oğuzhan'a mı özendin', 'Bir ayakkabı vakası daha', 'Al işte yine traktör tekeri', 'Ayakkabı diye kandırmışlar sizi lastik bu' gibi yorumlar geldi.