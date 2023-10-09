Özdemir Erdoğan tehlikeye dikkat çekti: LGBT artık bir anarşi şekli!

Antalya Film Festivali bu sene iptal edildi. Bunu nasıl yorumluyorsunuz?



Çünkü her fırsatı değerlendiriyorlar. Devletimiz çok doğru bir saptama yaptı. FETÖ sanatı da kullanmaya çalışıyor. Her yerden hücum ediyorlar, ahtapot gibi sarmak için. Devletimiz FETÖ'yü ortadan kaldırmak için büyük bir mücadele veriyor. FETÖ buna karşı da her yolu deniyor, şimdi de Antalya Film Festivali'ni kullanmaya kalktı. Ama geçit verilmedi.

TARKAN'IN TARZI ESKİDİ ŞARKILARI ARTIK TUTMUYOR



Tarkan, geçtiğimiz günlerde Disney Plus'a sessiz kaldığı için pişman olduğunu söylemişti. Siz onun bu açıklamasını nasıl buldunuz?

Bu memleketin bir vatandaşı olarak ağzını açıp bir laf söylemeliydi. Bu da insanların gözünden kaçmadı. Filenin Sultanları büyük bir zafer kazanıyor, Tarkan orada bir göz kırpıyor ve bu zafere ortak oluyor. İzmir'in kurtuluş gününde 3 milyon kişi Tarkan konserine gidiyor, playback yapıp çok büyük para alıyor. Bence abartılıyor bazı şeyler bu ülkede... Tarkan'ın bir süredir tutan bir şarkısı yok. 'Geççek' diye bir şarkı yaptı ama geçmedi, tutmadı. Tarkan'ın tarzı eskidi, o yüzden şarkıları da eskisi gibi tutmuyor. Ama Türkiye tabular ülkesi, sanatçılar tabulaştıktan sonra dokunulmaz olup, yeni bir şey üretmiyorlar. Kredilerinden yiyorlar ve bu böyle devam ediyor. Öte yandan yurt içinde ve dışında milyonlarca dinleyicisi olan Özdemir Erdoğan duyulmuyor, görülmüyor...