Özdemir Erdoğan tehlikeye dikkat çekti: LGBT artık bir anarşi şekli!

LGBT YIKICI GÜÇ HALİNE GELDİ



Bunu biraz daha açar mısınız?



Benim itirazım insanların yaşam biçimine değil, eşcinselliğin bir organizasyon haline gelmesine... Ülke çapında değerlerimizi yok etmeye çalışan bir organizasyon konumunda. Bundan dolayı da LGBT bir anarşi haline geldi. 'Ne var ki, isteyen istediği gibi yaşasın' ya da 'Eşcinseller de çocuk sahibi olsun' diyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Ülkemizde bazı köşe yazarları bunlara destek oluyor. Fatih Altaylı mesela, "Dünyanın her yerinde eşcinseller var, evleniyor ne olacak ki?" diyor. Batı hayranlığı böyle yazarlarda öyle bir seviyede ki, bu sözleri sarf ediyor. Uluslararası büyük bir tehlikedir LGBT. Türkiye'de bütün maddi ve manevi değerlerimizi çökertmek için her şeyi kullanıyorlar. Buna sanat da dahil. Benim bu çıkışlarımdan dolayı da beni itibarsızlaştırmak için her şeyi yapıyorlar. Benim şarkılarım, bestelerim ortada. Ben görüp, sezdiklerimi konuşmazsam en büyük ahlaksızlığı yapmış olurum. Aldırmazlık yapamam. Gidişatı görüp, ağzını açıp tek kelime söylemeyenlerden, 'Ben ekmeğime bakarım, üç maymunu oynarım' diyenlerden değilim.