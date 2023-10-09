Özdemir Erdoğan tehlikeye dikkat çekti: LGBT artık bir anarşi şekli!

Şarkıcı, besteci, söz yazarı Özdemir Erdoğan, Antalya Altın Portakal film festivalinde yaşanan FETÖ skandalından, LGBT'ye kadar önemli açıklamalarda bulundu. İşte Özdemir Erdoğan'ın özel açıklamalarıyla Tuba Kalçık'ın bugünkü köşe yazısı...
Sanatla geçirdiğiniz 70 yılı nasıl değerlendiriyorsunuz? 70 yıldır ülkem için mücadele ediyorum. Sanatçı önsezimle bazı şeylerin farkında olarak, toplumu da uyarmaya devam ediyorum. Ülkemizi içten ve dıştan yıpratmaya çalışanlara karşı mücadele etmek boynumuzun borcudur. Yıllardır devam eden kültürel bir savaş var, 1952'den beri, yani NATO'ya girdiğimiz günden itibaren devam ediyor. Amerika'nın iletişim araçlarına hakim olmaya başlamasıyla bu savaş hız kazandı."