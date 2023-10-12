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Haberler Magazin Özge Özpirinçci'nin acı günü!

Özge Özpirinçci'nin acı günü!

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci'nin bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden babası Kadri Emrah Özpirinçci hayatını kaybetti. Kadri Emrah Özpirinçci'nin cenazesi, cumartesi günü Üsküdar Şakirin Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

HABER MERKEZİ
Özge Özpirinçci’nin acı günü!

Oyuncu Özge Özpirinçci'nin babası Kadri Emrah Özpirinçci yaşamını yitirdi. Kadri Emrah Özpirinçci'nin bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenildi. Özpirinçci'nin kesin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

CUMARTESİ GÜNÜ DEFNEDİLECEK

Kadri Emrah Özpirinçci'nin cenazesi, cumartesi günü Üsküdar Şakirin Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Kadri Emrah Özpirinçci, 2018 yılında obezite cerrahisi bölümünde ameliyat olmuştu. Baba acısıyla yıkılan Özge Özpirinçci herhangi bir açıklama yapmadı.

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