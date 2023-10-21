Öykü Gürman ile Fatih İçmeli sessiz sedasız dünyaevine girdi

"MUTLULUKTAN UÇARAK GECEYE KONDUK"



O anları sosyal medya hesabından da yayınlayan Öykü Gürman, duygularını; "Paris… Uçup giden yaşamla mutluluktan uçarak geceye konduk. Beklemediğim bir an... Yine her şey birdenbire en çok sevdiğim doğallıkta ve akışta aşka dönüştü. 'Evet!' dedim" sözleriyle dile getirmişti.

"YAZIN EVLENMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"



Gürman, geçtiğimiz kış Kıbrıs'ta sahne almıştı. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü isim, "Yazın evlenmeyi düşünüyoruz. Daha tam tarih belli değil, konser ve iş durumuna göre yazın İstanbul'da evleneceğiz" demişti.