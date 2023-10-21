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Haberler Magazin Öykü Gürman ile Fatih İçmeli sessiz sedasız dünyaevine girdi

Öykü Gürman ile Fatih İçmeli sessiz sedasız dünyaevine girdi

Geçtiğimiz sene ocak ayında Paris'te sevgilisi Fatih İçmeli'den evlilik teklifi alan şarkıcı Öykü Gürman, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de dünyaevine girdi. Sessiz sedasız muratlarına eren çiftin nikahından kareler, sosyal medyada paylaşıldı.

HABER MERKEZİ

Yaklaşık altı yıldır Fatih İçmeli ile aşk yaşayan oyuncu ve şarkıcı Öykü Gürman, konser vermek için gittiği Fransa'nın başkenti Paris'te evlilik teklifi almıştı. Ünlü isim, Eyfel Kulesi'nin önünde kendisine tektaş uzatan İçmeli'ye "Evet!" yanıtını vermişti.

Öykü Gürman ile Fatih İçmeli sessiz sedasız dünyaevine girdi

"MUTLULUKTAN UÇARAK GECEYE KONDUK"

O anları sosyal medya hesabından da yayınlayan Öykü Gürman, duygularını; "Paris… Uçup giden yaşamla mutluluktan uçarak geceye konduk. Beklemediğim bir an... Yine her şey birdenbire en çok sevdiğim doğallıkta ve akışta aşka dönüştü. 'Evet!' dedim" sözleriyle dile getirmişti.

"YAZIN EVLENMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Gürman, geçtiğimiz kış Kıbrıs'ta sahne almıştı. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü isim, "Yazın evlenmeyi düşünüyoruz. Daha tam tarih belli değil, konser ve iş durumuna göre yazın İstanbul'da evleneceğiz" demişti.

Öykü Gürman ile Fatih İçmeli sessiz sedasız dünyaevine girdi

BAKÜ'DE DÜNYAEVİNE GİRDİLER

Öykü Gürman ile Fatih İçmeli, sonunda muradına erdi. Ünlü çift, dün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de nikah masasına oturdu. İkilinin nikahından kareler, sosyal medyada paylaşıldı.

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