Bella-Gigi Hadid kardeşlere İsrail'den tehdit! İki yıl önce de açıkça hedef gösterilmişlerdi

Filistin asıllı dünyaca ünlü top model kardeşler Bella ve Gigi Hadid, sosyal medya hesaplarından, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Gigi Hadid; İsrail'in, Gazze'de hedef aldığı hastanede yüzlerce sivili katletmesinin ardından yaptığı paylaşımda "Düşüncelerim, bu haksız trajediden etkilenen ve her gün bu çatışma nedeniyle zarar gören herkesle birlikte. İsrail'in Filistinlilere olan muamelesinde Yahudice bir şey yok. İsrail hükümetini kınamak Yahudi karşıtlığı değildir ve Filistinlileri desteklemek Hamas'ı desteklemek değildir" ifadelerine yer verdi.