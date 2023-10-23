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Haberler Magazin Bella-Gigi Hadid kardeşlere İsrail'den tehdit! İki yıl önce de açıkça hedef gösterilmişlerdi

Bella-Gigi Hadid kardeşlere İsrail'den tehdit! İki yıl önce de açıkça hedef gösterilmişlerdi

17 Ekim günü İsrail güçlerinin Gazze'deki bir hastaneye gerçekleştirdiği saldırıda yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesi üzerine Filistin asıllı model kardeşler Bella-Gigi Hadid'ten tepki gecikmemişti. Bunun üzerine İsrail Hükümeti Gigi Hadid'e yönelik yeni bir paylaşım yaparak tehdit etti. Bu tehdit, İsrail'in iki yıl önce kardeşleri 'Onları kınayın' diye hedef gösterdiği gazete ilanını akıllara getirdi.

HABER MERKEZİ

Filistin asıllı dünyaca ünlü top model kardeşler Bella ve Gigi Hadid, sosyal medya hesaplarından, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Gigi Hadid; İsrail'in, Gazze'de hedef aldığı hastanede yüzlerce sivili katletmesinin ardından yaptığı paylaşımda "Düşüncelerim, bu haksız trajediden etkilenen ve her gün bu çatışma nedeniyle zarar gören herkesle birlikte. İsrail'in Filistinlilere olan muamelesinde Yahudice bir şey yok. İsrail hükümetini kınamak Yahudi karşıtlığı değildir ve Filistinlileri desteklemek Hamas'ı desteklemek değildir" ifadelerine yer verdi.

Bella-Gigi Hadid kardeşler İsrail’den tepki! İki yıl önce açıkça hedef gösterilmişlerdi

Bu paylaşım sonrası İsrail hükümeti, Hadid'i "Seni görüyoruz Gigi" diyerek tehdit etti. İsrail hükümeti, "Geçtiğimiz hafta uyuyor muydun? Yoksa evlerinde öldürülen Yahudi bebekleri görmezden gelmekte iyi misin?" notunu da düştü.

YARDIM ÇAĞRISI

Bu yorumlar; 2021 yılında da İsrail'in katliamlarına açıkça tepki gösteren Hadid kardeşlerin ve İsrail'i kınayıp Hamas'a destek vermekle suçlanan İngiliz şarkıcı Dua Lipa'nın hedef gösterildiği ilanı akıllara getirdi.

Bella-Gigi Hadid kardeşler İsrail’den tepki! İki yıl önce açıkça hedef gösterilmişlerdi

Amerikalı haham Shmuley Boteach'in başında olduğu Dünya Değerler Ağı isimli örgüt, New York Times'a bu üç ismin resimlerini kullanarak tam sayfa ilan vermişti. İlanda "Derhal onları kınayın" denilmişti.

Şarkıcı Dua Lipa ise son yaşanan olayların ardından yaptığı paylaşımda Gazze'deki çocuklar için yardım çağrısı yaptı.

Bella-Gigi Hadid kardeşler İsrail’den tepki! İki yıl önce açıkça hedef gösterilmişlerdi

"KARİYERİM DURSA BİLE FİLİSTİN'İ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid, yaşanan çatışmalar için şu ifadeleri kullandı:

"Kariyerim dursa bile Filistin'i desteklemekten asla vazgeçmeyeceğim. Modellik işlerini kaybetmekten korkmuyorum ve Filistin hakkında sesimi yükseltmeye devam edeceğim. İsrail Başbakanı Netanyahu yeni Hitler! 2 buçuk milyon Filistinli'ye yeni bir mezarlık yaratmak için çalışıyor. O modern zamanların Hitler'i! Eğer İsrailliler savaşmayı bırakırlarsa, barış olur. Eğer Filistinliler savaşmayı bırakırlarsa, Filistin yok olur"

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