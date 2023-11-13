Işın Karaca katliam yapan İsrail’e açtı ağzını yumdu gözünü!

Ünlü sanatçı Işın Karaca, Sabah Gazetesi yazarı Tuba Kalçık'a çok özel açıklamalarda bulundu. Yeni albümünden saçkıran hastalığına, Demet Akalın'ın son şarkısından sanat dünyasındaki samimiyetsizliğe, cinsiyetsizlik akımından İsrail-Filistin savaşına kadar pek çok konuda açıklamalar yapan şarkıcı, "Katliam yapanlar cehennemde sürünsün!" ifadelerini kullandı. İşte o röportaj…
Yeni projenizden biraz bahseder misiniz? Herkesin aynı işler yaptığı, şarkıların mundar olduğu bir süreçten geçiyoruz. Çok özenli bir sektörken çok özensiz hale geldik. Tam da böyle bir dönemde müzikte başa dönmeye karar verdim ve 3 yıl üzerine çalıştığım senfoni albümü yaptım. Çok da kolay yapılmadı, çok insan ve emek gerektirdi. Ama çok kaliteli ve müzik hayatımın 23. yılına yakışır bir çalışma oldu. Yapacaksam bir şeyin en iyisini yapmalıyım derim. Müzikte de yaptığım bu kaliteli işin birileri tarafından değerinin anlaşılacağına inanıyorum. Ticari kaygım olmadı, müzikte de olmaması gereken bir şey. Zaten bu kaygıyı taşıyınca seri üretime geçildiğini, seslerin ve şarkıların birbirine benzediğini görürsün, şimdi olduğu gibi... Titiz davranılması gerekiyor, farklılık ortaya koyulmalı.