Işın Karaca katliam yapan İsrail’e açtı ağzını yumdu gözünü!

OKTORUM TV'Yİ YASAKLADI



Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor. Neler hissediyorsunuz?



Masumların öldüğü hiçbir savaş haklı değildir. O kadar üzücü ki... Toplu katliam yaşanıyor. Bunu yaşatanlar cehennemin kapısında sürünsünler... Çocuklar ölüyor ya... Ben Kıbrıs'lıyım. Savaş yaşamış bir aileden geliyorum. Bizim de topraklarımız işgal edilmişti, ailem İngiltere'ye göç etmek zorunda kaldı. Filistinlilerin de toprakları işgal edildi. Onların acısını yakından hissediyorum. O kadar çok üzülüyorum ki yaşananlardan ötürü, bu yüzden doktorum televizyonu izlememi yasakladı. Sağlığım çok etkileniyor. Deprem döneminde de çok etkilendim ve hastalığım hızlı ilerledi. Ailem bu yüzden haber izlememi bile istemiyor.

Pişmanlığınız var mı?



Kariyerime dair hiç yok. Söylemeyi çok istediğim şarkıları da 'Kıskandığım şarkılar' isimli çalışma yaparak, hayata geçireceğim. Hayata dair ise, herkes gibi yaptığım bazı yanlışlıklardan pişman oluyorum. Uzun vadede ise bundan ders çıkarıyorum. Ben kendimle yarışıyorum müzikte, kaliteli işler yapmaya çalışıyorum. Eğer iyi işler yaparsak, rakiplerin de kaliteli işler yapmaya başlıyor.

Hastalık süreci size ne öğretti?



Gerçek dostlarımın kimler olduğunu gösteriyor. Sektörden çok arayan oldu, geçmiş olsun diye ama o kadar. Bir kere telefon açtı çoğu ama o kadar. Gerisi gelmedi. Dramla, kötülükle beslenen bir sektördeyim. Kulağıma bazı meslektaşlarımın 'Beter olsun' dedikleri bile geldi. Çok üzücü tabii... İnsanlığa yakışmaz bu. Ne oldum değil, ne olacağım diyeceksin. Hayat insana öyle tokat atar ki. İnsan şunu da anlıyor, en büyük dost da, en büyük düşman da insanın kendisidir. İnsan ne yaparsa kendine yapıyor...