Deniz Akkaya: Fenomenler yüzünden depresyona sürüklendi insanlar

Ünlü model Deniz Akkaya, GÜNAYDIN'a konuştu. Akkaya, sosyal medya fenomenlerine yönelik operasyonlardan LGBT'ye kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu. İşte Deniz Akkaya'nın çok konuşulacak ifadeleri...
Sosyal medya fenomenlerine dair yaptığınız açıklamalar çok konuşuluyor. Fenomenlere yönelik başlatılan operasyonları nasıl değerlendiriyorsunuz? 2 yıldır ben zaten bu insanlara dikkat çekmeye çalışıyordum. Uzun süre de mücadele ettim. Operasyonların başlamasını çok önemli buluyorum. Bence devlet uzun süre bu fenomenleri takip ediyordu. Bakın, ben hem çok milliyetçi hem de devletçi bir kadınım. Devlet gücünü bu operasyonda da gösterdi. İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya çok güveniyorum. Bakanımız, o kadar güzel devam ettiriyor ki operasyonları, sonuna kadar gidileceğine de inancım tam. Sosyal medya fenomenlerinin bu ışıltı yaşamları, insanları aşağılayan söylemleri, toplumda infial duygusu yaratmıştı. Bu operasyonlarla, toplumdaki adalet duygusunu artırdı. İnsanların yüzüne tüküren fenomenlere karşı hümanist yaklaşmıyorum. Onlara karşı çok daha serttim. Bundan dolayı da sosyal medya hesabım üçüncü kez kapandı. Sosyal medya fenomenlerine dair yazdıklarım yüzünden oldu bu. Zaten takip ettiklerimin büyük çoğunluğu da kara para aklama işlerine ucundan kıyısından bulaşmış insanlar. Bundan dolayı da iyi ki de kapanmış.