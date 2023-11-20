Deniz Akkaya: Fenomenler yüzünden depresyona sürüklendi insanlar

MUHAFAZAKAR MAHALLE GAMZE ÖZÇELİK'E KUCAK AÇTI



En popüler döneminizde şiddet gördüğünüzü ekranlara çıkıp cesurca söylemiştiniz. O süreçte kadın derneklerinden destek görmüş müydünüz?



Hiçbir kadın derneğinden destek görmedim. Ben çok defa erkek şiddetine maruz kalmış bir kadınım. Ama tek başıma mücadele ettim. Şimdi de açıkçası, kadın derneklerinin kadın sorunları bu kadar çokken, LGBT bireylerine bu kadar yer vermelerini de doğru bulmuyorum. Benim sivil toplum kuruluşlarına yönelik zaten hep bir mesafem var. Takdir ettiğim STK'lar da var tabii. Mesela Gamze Özçelik'in çalışmalarını beğenerek takip ediyorum. O çok özel bir kadın. Geçirdiği dönüşüm sonrası insanlara yardım etmek için verdiği mücadeleyi takdir ediyorum. Çevremde çok insan da onun STK'sına yardımda bulunuyor. Gamze mahalle değiştirdi ve bence çok da mutlu. Seküler mahalle yaşadığı zor dönemde onu çok hırpalamışlardı. Muhafazakar mahalle ona kucak açtı, sevgiyle karşıladı. Diğer tarafta bulamadığı sevgiyi burada gördü.

GÜLBEN GÜNDEMDE OLMAK İÇİN BU TİPLERDEN MEDET UMUYOR



Gülben Ergen'e de sosyal medya fenomenlerinden dolayı eleştirileriniz oldu. Buna dair neler söylemek istersiniz?



Gülben Ergen, Dilan Polat gibi birçok fenomenle sosyal medyada samimi görüntüler paylaştı. Gülben Ergen gündemde kalma bağımlılığı yüzünden bu tiplerden medet umuyor. Yani ben Gülben Ergen'i ondan daha çok düşünerek bunu eleştiriyorum. Ergen'in bunlara ihtiyacı yok ki. Zaten marka bir isim. Neden onların sosyal medyadaki etkileşimi yüzünden onlarla ilişki kuruyor. Etkileşim alacağım diye açtığı kreşe fenomenin adını verdi. Bir sürü önemli isim varken, bunu koymak da doğru değil. Bu kadar olay olmuş, hâlâ koruyor fenomenleri. Bu saatten sonra korumak mantıklı bir davranış olmaz.



