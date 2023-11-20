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Usta oyuncu 65 yaşında hayatını kaybetti

Atv'nin sevilen dizisi Aldatmak'ta Numan karakterini canlandıran usta oyuncu Ömer Karanlık, 65 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kalp krizi nedeniyle vefat eden Karanlık, dün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

HABER MERKEZİ
Usta oyuncu 65 yaşında hayatını kaybetti

Şevkat Yerimdar, Muhteşem Yüzyıl, Kırmızı Oda ve Çakallarla Dans 2 gibi birçok projede yer alan ve son olarak ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak'ta Numan rolünü oynayan usta oyuncu Ömer Karanlık, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

DÜN DEFNEDİLDİ

Yıllardır sayısız projede rol alan Ömer Karanlık, 19 Kasım 2023 Pazar günü sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Ömer Karanlık'ın cenazesi, dün ikindi namazına müteakip Esenyurt Yeni Mezarlık'ta defnedildi. Oyuncunun ani ölümü, sevenleri ve Türkiye'nin sanat camiasında derin bir üzüntüye neden oldu.

ÖMER KARANLIK KİMDİR?

1958 yılında dünyaya gelen Ömer Karanlık, Şevkat Yerimdar, Hayat Devam Ediyor, Çakallarla Dans 2 ve Muhteşem Yüzyıl başta olmak üzere, çok sayıda projede rol aldı. Oyuncunun yer aldığı diğer yapımlar Alman Kuzusu, Baba, Leylifer, Gibi, Kırmızı Oda, Söz, ve Aldatmak...

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