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Haberler Magazin Petek Dinçöz, Dilan Polat hakkında öyle bir şey söyledi ki: Beni aradı ve...

Petek Dinçöz, Dilan Polat hakkında öyle bir şey söyledi ki: Beni aradı ve...

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, geçtiğimiz haftalarda tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat hakkında şaşırtıcı bir itirafta bulundu. İşte Petek Dinçöz ve Dilan Polat arasında geçen o konuşmanın detayları...

HABER MERKEZİ

Petek Dinçöz, verdiği bir röportajda ise güzellik merkezi açtığında Dilan Polat'ın kendisini aradığını söyledi ve aralarında geçen telefon konuşmasını anlattı.

Petek Dinçöz, Dilan Polat hakkında öyle bir şey söyledi ki: Beni aradı ve...

MagazinGündemi'nin haberine göre, güzellik merkezi açtığında kendisini Dilan Polat'ın aradığını itiraf eden Dinçöz, 'Beni o zaman Dilan Polat aradı, Hayırlı uğurlu olsun dedi' ifadelerini kullandı. Dinçöz'ün kendisini tanıyamadığını belirtmesi üzerine Polat'ın 'Dilan Polat ben, komşu olduk, hayırlı olsun' cevabını verdiğini dile getirdi.

Petek Dinçöz, Dilan Polat hakkında öyle bir şey söyledi ki: Beni aradı ve...

Dinçöz'ün Dilan Polat'ın müşterileri nasıl çektiğini sorması üzerine, Polat, '24 saat Instagramdan paylaşım yaparak çekeceksin hayatım' yanıtını vermiş.

Petek Dinçöz, Dilan Polat haberlerine ise 'Güzellik merkezi açtım hala daha çalışanların sigortasını ödüyorum. Ben böyle bir şey görmedim. Böyle bir para, görüyorum haberlerde nasıl paralar kazanılmış. Böyle paralar yok.' yorumunu yaptı.

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