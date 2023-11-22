Petek Dinçöz, Dilan Polat hakkında öyle bir şey söyledi ki: Beni aradı ve...

Dinçöz'ün Dilan Polat'ın müşterileri nasıl çektiğini sorması üzerine, Polat, '24 saat Instagramdan paylaşım yaparak çekeceksin hayatım' yanıtını vermiş.

Petek Dinçöz, Dilan Polat haberlerine ise 'Güzellik merkezi açtım hala daha çalışanların sigortasını ödüyorum. Ben böyle bir şey görmedim. Böyle bir para, görüyorum haberlerde nasıl paralar kazanılmış. Böyle paralar yok.' yorumunu yaptı.