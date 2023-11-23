Songül Karlı’nın değişimiyle ilgili itirafı şaşırttı: Yüzümü tanımadı!

Estetiğin yanı sıra fotoğraflarına uyguladığı filtreler ve yoğun makyajıyla da konuşulan Karlı, doğal haliyle ilgili itiraf gibi bir paylaşımda bulundu. Siyah göz makyajı ile kamera karşısına geçen Karlı, yüz tanıma özelliği olan telefonuna işaret ederek "Yüzümü tanımadı" dedi.

Sosyal medya hesabında bir video yayınlayan şu ifadeleri kullandı: "Makyajımı yaptıktan sonra telefonumun yüzümü tanımaması... En az 5 kere denedim Düşünün farkı"