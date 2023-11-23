Songül Karlı’nın değişimiyle ilgili itirafı şaşırttı: Yüzümü tanımadı!

50 yaşındaki şarkıcı Songül Karlı, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Karlı, bir dönem iseyaptırdığı estetiklerle de çok konuşuldu.
50 yaşındaki şarkıcı Songül Karlı, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Karlı, bir dönem iseyaptırdığı estetiklerle de çok konuşuldu.
Ünlü şarkıcı, son dönemlerde ise geçirdiği estetik operasyonlarıyla çok konuşuldu. Sık sık estetik operasyonlar yaptıran ve "Fransız Askısı" yöntemiyle yüzünü gerdirdikten sonra adından söz ettiren ünlü sunucu ve şarkıcı, bu kez sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti.
Estetiğin yanı sıra fotoğraflarına uyguladığı filtreler ve yoğun makyajıyla da konuşulan Karlı, doğal haliyle ilgili itiraf gibi bir paylaşımda bulundu. Siyah göz makyajı ile kamera karşısına geçen Karlı, yüz tanıma özelliği olan telefonuna işaret ederek "Yüzümü tanımadı" dedi.
Sosyal medya hesabında bir video yayınlayan şu ifadeleri kullandı: "Makyajımı yaptıktan sonra telefonumun yüzümü tanımaması... En az 5 kere denedim Düşünün farkı"
Karlı bir sonraki paylaşımında ise telefonunun yüzünü tanımadığı anları yayınladı. İşte Songül Karlı'nın o hali...