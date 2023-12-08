Arzu Kaprol’un BRICS+ Fashion Summit’teki defilesi podyumu salladı

BRICS+ Fashion Summit'in en geniş kapsamlı etkinliklerinin başında defileler geldi. 11 ülkeden farklı markaların özgün tasarımlarını sergilediği defilelerde Türkiye'nin önde gelen tasarımcılarından Arzu Kaprol'un koleksiyonu da podyuma çıktı. 29 Kasım'da Zaryadye Parkı Otoparkı'nda gerçekleştirilen defilede Türk tasarımcının eserleri katılımcıların beğenisini topladı.

Arzu Kaprol, BRICS+ Fashion Summit'te podyumuna taşıdığı koleksiyonunda görülen fütüristik konseptlere gönderme yapıyor. Mimari şekillerle oynayan tasarımcı, modeller ve malzemelerle deney yapıyor. Defilede izleyiciler kadın vücudunun estetikliğini vurgulayan çok sayıda deri giysi gördü.

Öte yandan koleksiyonda yarı şeffaf malzemeler, kadife ve sim de bulunuyordu. Defile, pilili kumaştan yapılmış uçucu bir elbiseyle kürk ve hayvan baskılı bazı cesur giysilerden oluşan tasarımlarla tamamlandı.

BRICS+ FASHİON SUMMİT, BRICS ÜLKELERİ VE BU ORGANİZASYONA KATILMAK İSTEYEN ÜLKELER İÇİN GÜZEL BİR BULUŞMA NOKTASI

BRICS+ Fashion Summit'te açıklamalarda bulunan Arzu Kaprol, "Koleksiyonumun konsepti yapay zekâ. İnsanlar yapay zekâ ile tanışırken burada bu teknolojiyle pek çok tasarım hazırlanıp, insanların anlayabileceği bir forma dönüştürülüyor. Tasarımların bazılarında yapay zekâ perspektifiyle yapılan yorumların ardından elle müdahale gerçekleştirildi. Bu yapay zekâ bilgisine sahip bir insan olmanın yeni bir versiyonu. Ana fikir bu." dedi. BRICS+ Fashion Summit'in Rus kültürünü tanıtmak için iyi bir yol olduğunu söyleyen Kaprol, etkinliğin BRICS ülkeleri ve bu organizasyona katılmak isteyen ülkeler için güzel bir buluşma noktası olduğunu belirtti.

1995 yılında tasarım stüdyosunu kuran Arzu Kaprol, o günden bu yana oldukça özel işlere imza atıyor. Özellikle giyim teknolojilerinde öncü olan Kaprol, 2021 yılında yüksek teknoloji modasına odaklanan Bilişim Vadisi Giyilebilir Teknolojiler ve YASTED şirketlerinde Direktör oldu. 2022 yılında Antarktika'ya keşif gezisine katılan Türk bilim insanları için koruyucu giysiler tasarladı.

İlandır