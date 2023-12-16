Ece Ronay kimdir, kaç yaşında? Ece Ronay neden gözaltına alındı?

"Ece Ronay kimdir, gözaltına mı alındı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Sosyal medya fenomeni olan Ece Ronay, dikkat çeken bir olayla gündeme geldi. Ronay'ın eski eşinin işyerine yönelik gerçekleştirilen kurşunlama olayı, sosyal medyada geniş yankı buldu. Peki, "Ece Ronay gözaltına mı alındı, neden? İşte son dakika haberinin detayları...
ECE RONAY GÖZALTINA MI ALINDI?
Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay, eski eşinin işyerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Ronay, eski eşinin işyerinin kurşunlatılması olayıyla ilgili suçlanıyor. Sosyal medya fenomeni, işlemler için emniyet müdürlüğüne götürüldü.