Ece Ronay kimdir, kaç yaşında? Ece Ronay neden gözaltına alındı?

Ece Ronay'ın kurşun detaylı bu pozlarına ise sosyal medyadan yorum yağmıştı. Kimileri bunun bir 'rest çekme' olduğunu düşünürken kimileri de 'göz dağı' olduğunu düşünmüştü.

Kurşun izlerinin dikkatleri çekmesi üzerine paylaşımına dair bir açıklamada bulunan Ronay, yayınladığı videoda şunları söylemişti:

"Hemen söyleyim neden camlarımı yaptırmadığımı. İstanbul'un göbeğinde bir kadının dükkanı kurşunlandı. Failleri bulunana kadar kesinlikle değiştirmeyeceğim. İbretialem olsun diye böyle kalsın"