Burak Özçivit GQ Ödül Töreni’nde Gazze’yi unutmadı: Çocukların katledildiği dünyayı kabul etmiyorum!

GQ Türkiye 2023 "Men of the Year" Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. ATV ekranlarına gelen Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, "10. Yıl Özel İkon" ödülünün sahibi oldu.
GQ Türkiye 2023 "Men of the Year" Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. ATV ekranlarına gelen Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, "10. Yıl Özel İkon" ödülünün sahibi oldu.
BURAK ÖZÇİVİT'TEN GAZZE'YE DESTEK MESAJI
Filistin'de yaşanan zulme sessiz kalmayan Özçivit'in törende yaptığı Gazze'ye destek konuşması geceye damga vurdu.
"ÇOCUKLARIN KATLEDİLDİĞİ DÜNYAYI KABUL ETMİYORUM"
İki çocuk sahibi olduğunu belirten Özçivit konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"Çocukların öldürüldüğü bir yerde hiçbir şekilde böyle bir dünyayı ben şahsım adına kabul etmiyorum.
O yüzden inşallah çocukların öldürülmediği bir dünyada buluşmak üzere demek istiyorum." Burak Özçivit, konuşmasının sonunda Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak'a da teşekkür etti. Özçivit, "Turkuvaz Medya olarak başta Serhat Bey'e, Ali Bey'e ve Dilaver Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Ve GQ ailesi olarak da Özgür Bey sizlere teşekkür etmek istiyorum. Bizleri çok güzel karşıladınız" dedi.