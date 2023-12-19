Burak Özçivit GQ Ödül Töreni’nde Gazze’yi unutmadı: Çocukların katledildiği dünyayı kabul etmiyorum!

O yüzden inşallah çocukların öldürülmediği bir dünyada buluşmak üzere demek istiyorum." Burak Özçivit, konuşmasının sonunda Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak'a da teşekkür etti. Özçivit, "Turkuvaz Medya olarak başta Serhat Bey'e, Ali Bey'e ve Dilaver Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Ve GQ ailesi olarak da Özgür Bey sizlere teşekkür etmek istiyorum. Bizleri çok güzel karşıladınız" dedi.