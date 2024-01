Ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi

Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah Ünal karakterine hayat verem Settar Tanrıöğen'den sevenlerini üzen haber geldi. Oyuncu Ebru Destan, Settar Tanrıöğen'in beyin kanaması geçirdiğini açıkladı.

AMELİYATI HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Sosyal medyadan paylaşım yapan Destan, "Settar abim dün beyin kanaması geçirdi. Ameliyatı güzel geçmiş. Bir an önce sağlığına kavuşmasını dilerim. Seni seviyoruz" notunu düştü.

ÜNLÜ OYUNCU SETTAR TANRIÖĞEN KİMDİR?

Settar Tanrıöğen, 15 Temmuz 1962 tarihinde Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde doğmuştur. 22 yaşına kadar Denizli'de yaşadı. 22 yaşından sonra tahsiline devam etmek isteyip sınavını kazandığı Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümünden mezun oldu.

Tiyatroya Denizli'de iken halk eğitim merkezinde başladı. Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümünde okurken de sanat evinde Tiyatroya devam etti.

1995 yılında Settar Tanrıöğen "Bir Demet Tiyatro" adlı dizide Saldıray Abi karakterini canlandırırken Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Zerrin Sümer, Serhat Özcan, Erdal Tosun, Deniz Özerman, Altan Erkekli, Volkan Saraçoğlu, Şebnem Sönmez, Sinan Bengier, Olgun Şimşek ile birlikte rol aldı.

1996 yılında yönetmenliğini ve senaristliğini Yavuz Turgul'un yaptığı başrollerini Şener Şen ve Uğur Yücel'in paylaştığı "Eşkıya" adlı sinema filminde Settar Tanrıöğen Kız Naci rolünü canlandırırken diğer rollerde Kamran Usluer, Sermin Hürmeriç, Yeşim Salkım, Özkan Uğur, Necdet Mahfî Ayral, Kayhan Yıldızoğlu, Güven Hokna, Ümit Çırak gibi oyuncular oynadı.

1998 - 2001 yılları arasında yayınlan, senaryosunu Sulhi Dölek'in yazdığı, yönetmenliğini Uğur Yücel, Orhan Oğuz ve Türkan Derya'nın yaptığı, Türkan Şoray ve Şener Şen'in başrolde olduğu "İkinci Bahar" adlı dizide Güven Hokna, Nedim Saban, Özkan Uğur, Nurgül Yeşilçay, Ozan Güven, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Yasemin Çonka, Devin Özgür Çınar, Tan Sağtürk, Meral Okay, Cezmi Baskın ile birlikte oynarken ilk 8 bölüm Vakkas Resuloğlu karakterini canlandırdı.

1999 yılında metinlerini Vedat Özdemiroğlu'nun yazdığı tek kişilik gösteri yaptı.

2005 yılında Serdar Erener ile Sinan Çetin'in çektiği Digitürk reklâmlarının zengin ama görgüsüz bir o kadar da komik TV patronu oldu.

2010 yılında yönetmenliğini ve senaristliğini Derviş Zaim'in yaptığı "Gölgeler ve Suretler" adlı sinema Filminde Buğra Gülsoy ile birlikte oynadı ve Settar Tanrıöğen 22. Ankara Uluslararası Film Festivalinde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.

2014 yılı Ekim ayında Kanal D ekranlarında başlayan senaryosunu Sinan Tuzcu'nun yazdığı "Urfalıyım Ezelden" dizisinde başrol oyunculuğunu Bülent İnal, Öykü Gürman, Settar Tanrıöğen ve Dolunay Soysert, Meral Çetinkaya, Menderes Samancılar paylaşmaktadır

Settar Tanrıöğen, 2014 Aralık ayında "Yağmur-Kıyamet Çiçeği" adlı sinema filminde Altan Erkekli, Engin Hepileri, Hüseyin Avni Danyal, Erkan Kolçak Köstendil, Sevtap Özaltun ile beraber rol aldı.

Tayfun Güneyer'in senaryosunu yazdığı, yapımcılığını Faruk Bayhan'ın yaptığı, Yusuf Pirhasan'ın yönetmenliğini yaptığı "Baba Candır" adlı dizide Settar Tanrıöğen, Uraz Kaygılaroğlu, Özgün Karaman, Melis Tüzüngüç, Tülay Bursa, Berna Koraltürk, Tolga Pancaroğlu, Ertunç Tuncer, Selda Özbek, Mehmet Ulay, Dila Akbaş Bayrak ile beraber oynamıştır.

Ödülleri :

2015 - 20. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri - Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu - (Nergis Hanım)

2014 - 21. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali - Jüri Özel Ödülü - Yağmur - Kıyamet Çiçeği, Toz Ruhu, (Nergis Hanım)

2011 - 22. Ankara Uluslararası Film Festivali En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü (Gölgeler ve Suretler & Çoğunluk)

2011 - 43. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Performansı (Çoğunluk)

2010 - 42. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Performansı (Vavien)

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları:

Bir Kış Öyküsü

Yedi Kocalı Hürmüz

Üç Kurşunluk Opera

Filmleri ve Dizileri :

2023 - Çocuk (Sinema Filmi)

2023 - Hayalet Dayı (Hayalet Dayı) (Sinema Filmi)

2022 - 2023 - Kızılcık Şerbeti (Abdullah Ünal) (TV Dizisi)

2022 - Âşıklar Bayramı (Heves Ali) (Sinema Filmi)

2022 - Bir Umut (Şefik) (Sinema Filmi)

2020 - Bir Başkadır (Ali Sadi Hoca) (TV Dizisi)

2020 - Doğduğun Ev Kaderindir (TV Dizisi)

2019 - Kuzgun (Derviş Cevheri) (TV Dizisi)

2019 - Ah Asuman! (Fahri) (Kısa film)

2018 - İçerdekiler (Polis)(Sinema Filmi)

2017 - Bu Sayılmaz (Cengiz) (Sinema Filmi)

2015 - Saklı (Ali Bey)(Sinema Filmi)

2015 - Hayalet Dayı (Hayalet Dayı)(Sinema Filmi)

2015 - 2017 - Baba Candır (Salih) (TV Dizisi)

2014 - Yağmur-Kıyamet Çiçeği (Erkan) (Sinema Filmi)

2014 - Urfalıyam Ezelden (Mehmet Bozoğlu) (TV Dizisi)

2014 - Toz Ruhu (Fahrettin) (Sinema Filmi)

2014 - Bomboş (Ekrem) (Sinema Filmi)

2013 - İki Kafadar Chinese Connection (Sinema Filmi)

2013 - Nergis Hanım (Sinema Filmi)

2012 - Sultan (Aziz) (TV Dizisi)

2011 - Yangın Var (Sinema Filmi)

2011 - Do Not Forget Me Istanbul (Sinema Filmi)

2011 - Babam Sağolsun (Ali Usta) (TV Dizisi)

2010 - Çınar Ağacı (İhsan) (Sinema Filmi)

2010 - Çoğunluk (Kemal) (Sinema Filmi)

2010 - Gölgeler ve Suretler (Cevdet) (Sinema Filmi)

2010 - Ayrılık (Kader) (Sinema Filmi)

2009 - Vavien (Cemal) (Sinema Filmi)

2008 - Nokta (Mümin) (Sinema Filmi)

2008 - Kolay Gelsin (Settar) (TV Dizisi)

2008 - Gece Gündüz (Kemal Atakan) (TV Dizisi)

2007 - Kutsal Damacana (Üfürükçü hoca) (Sinema Filmi)

2007 - Ayda (Macit) (TV Dizisi)

2006 - Polis (Hayri) (Sinema Filmi)

2006 - Karınca Yuvası (Şeref) (TV Dizisi)

2006 - Kader (Bekir'in Babası) (Sinema Filmi)

2006 - Hayatımın Kadınısın (Sadi) (Sinema Filmi)

2005 - Ödünç Hayat (Nusret) (TV Dizisi)

2005 - Takva (Ali Bey) (Sinema Filmi)

2005 - Akad Sineması (Sunucu) (Sinema Filmi)

2005 - 2 Süper Film Birden (Hakan) (Sinema Filmi)

2003 - Yazı Tura (Zeyyat) (Sinema Filmi)

2003 - Hadi Uç Bakalım (Balamir) (TV Dizisi)

2003 - Alacakaranlık (Feyzo) (TV Dizisi)

2002 - İki Oda Bir Sinan (Ali Cengiz) (TV Dizisi)

2002 - Hızma (Cabbar Ağa) (TV Dizisi)

2000 - Şarkıcı (Gazinocu Sabri) (Sinema Filmi)

2000 - Güneş Yanıkları (Şefik) (TV Dizisi)

1998 - İkinci Bahar (Vakkas Resuloğlu ) (TV Dizisi)

1998 - Yara (Sinema Filmi)

1996 - Eşkıya (Kız Naci) (Sinema Filmi)

1995 - Çiçek Taksi (Cabbar) (TV Dizisi)

1995 - 2002 - Bir Demet Tiyatro (Saldıray) (TV Dizisi)

1994 - Aziz Ahmet (Travesti Kuaför) (TV Dizisi)

1993 - İnce Hasan (Ağa) (TV Filmi)

1993 - Hoş Memo (Gazinocu) (TV Filmi)