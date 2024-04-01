Usta oyuncu Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı

Toparlama sürecine girecek. Rehabilitasyon süreci uzun bir süreç bildiğiniz gibi, bazen aylar sürebiliyor. Daha önce geçirilmiş ek hastalıkların da bunda etkisi var. Şu ana kadar tedavisi olumlu sürdü. Bugün itibariyle yoğun bakımdan çıkarmış olduk." dedi. Solunumuyla ilgili bir soruya da yanıt veren Prof. Dr. Sağlam "Olumsuz bir durum yok her gün daha iyiye gidiyor. Günden güne toparlıyor. Hem kas güçleri, hem bilinç durumu, hem genel durumu daha iyi. Ek hastalıklarının tedavisi de bitmek üzere" diye konuştu.