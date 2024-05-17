Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmişti! Dilan Polat ve Engin Polat hakkında karar verildi

HAKİMLİKTEN AYLIK TUTUKLULUK DEĞERLENDİRMESİ

Yaklaşık 6 aydır cezaevinde tutuklu olarak bulunan Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin aylık tutukluluk incelemesi gerçekleştirildi. Savcılık, dosyayı aylık tutukluluk incelemesi yapması adına İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine gönderdi.

ADLİ TIP RAPORUNDAN ÖNCE AYLIK İNCELEME

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan Dilan Polat'ın geçtiğimiz günlerde kendisini kesici aletle yaraladığı iddia edilmiş, ardından Polat Adli Tıpa sevk edilmişti. Polat'ın avukatı ise müvekkilinin sağlık sorunları yaşadığını ve kendisini kesici aletle yaraladığını, sağlık sorunlarının tehlike arz ettiğini belirterek, tutuklu olarak cezaevinde kalmasının elverişli olmaması gerekçesiyle tahliye talebinde bulunmuştu.