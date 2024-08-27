Kapıcılar Kralı’nın Hacer’i Sevil Üstekin hayatını kaybetti

Müzevir Müzeyyen lakabıyla Türk dizi tarihine adını yazdırmış olan 79 yaşındaki usta oyuncu Sevil Üstekin, vefat etti.

Kemal Sunal'la Kapıcılar Kralı filminde birlikte rol alan Sevil Üstekin, Yeşilçam'ın aranan yıldız isimlerinden biriydi. Filmde Kapıcı Seyit'in karısı Hacer'i canlandıran usta oyuncu, bu film ile adını duyurmayı başarmıştı.

Mahallenin Muhtarları dizisinden sonra da Koçum Benim, Erkeksen Seyret, Memur Muzaffer dizilerinde rol aldı. En son Yerden Yüksek dizisinde izlediğimiz usta oyuncunun ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.

SEVİL ÜSTEKİN KİMDİR?

Sevil Üstekin 1 Aralık 1945 İstanbu'dal doğdu. Sevil Üstekin, Üsküdar Amerikan Kız Lisesinde okudu. Muhsin Ertuğrul'un başkanlığında özel bir tiyatro okulunda (LCC Language and Culture Center) 3 yıl eğitim gördü.

1969'da Sersem Kocanın Kurnaz Karısı oyunuyla profesyonel oldu. Bizim Tiyatro, Gazete Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu, Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Şan Tiyatrosu ve Dormen Tiyatrosu'nda çalıştı. Burada tanıştığı ve kendisi gibi oyuncu olan İsmet Üstekin ile evlendi.

Kemal Sunal ile Kapıcılar Kralı filminde oynadı. 1976 yılından itibaren sinema filmlerinde rol aldı. Şaban Oğlu Şaban, İyi Aile Çocuğu, Garip ve Şalvar Davası filmlerinde de oynadı.

1992 yılında Mahallenin Muhtarları dizisinde 10 yıl süreyle "Müzevir Müzeyyen" karakterini canlandırdı.Daha sonra ise, Koçum Benim, Erkeksen Seyret ve Memur Muzaffer dizilerinde rol aldı. 2010 yılında TRT ekranlarında yayınlanmaya başlayan Yerden Yüksek dizisinde "Ülfet Nine" rolünü canlandırdı. İki kez Avni Dilligil Ödülü kazanan sanatçının, bir de TV ödülü vardır.