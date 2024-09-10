Bir Gece Masalı yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir? Su Burcu Yazgı Coşkun kaç yaşında, nereli, boyu kaç cm?

Bir Gece Masalı ile ekranlardaki oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, 'Canfeza' rolüne hayat veriyor. Güzel oyuncuyu ekranda görenler Su Burcu Yazgı Coşkun'un boyu, yaşı, nereli olduğunu ve oynadığı dizileri merak ediyor. İşte detaylar...
SU BURCU YAZGI COŞKUN KİMDİR?
Su Burcu Yazgı Coşkun, Türk oyuncu olarak tanınan genç bir sanatçıdır. 15 Nisan 2005 doğumlu olan Coşkun, küçük yaşlarda oyunculuğa adım atmış ve özellikle televizyon dizilerinde rol alarak geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır.
Su Burcu, kariyerine 2012 yılında "Karadayı" dizisiyle başlamıştır. Ardından "Kırmızı Oda" ve "Kardeşlerim" gibi popüler projelerde yer alarak dikkat çekmiştir. Özellikle "Kardeşlerim" dizisindeki Asiye Eren rolüyle büyük bir çıkış yakalamıştır. Genç oyuncu, performansıyla hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden olumlu geri dönüşler almış ve Türkiye'deki genç yeteneklerden biri olarak gösterilmektedir.
Hem oyunculuğu hem de doğal güzelliği ile sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahiptir. Bu platformlarda da sıkça paylaşımlar yaparak hayranlarıyla etkileşimde bulunur. Su Burcu Yazgı Coşkun, aynı zamanda eğitimine de devam etmekte olup, hem kariyerinde hem de eğitim hayatında başarıyla ilerlemektedir
SU BURCU YAZI DİZİLERİ VE FİLMLERİ
Televizyon dizisi
-2011 Farklı Boyut
-2012 Kalbim Dört Mevsim
-2012-2014 Karadayı
-2013-2014 Sana Bir Sır Vereceğim
-2014 Günahkâr
-2015-2016 Aşk Yeniden
-2017 Kadın
-2017-2018 Bizim Hikaye
-2017 Kara Yazı
-2019 Kuzgun
-2020 Kırmızı Oda
-2021-2024 Kardeşlerim
-2024 Bir Gece Masalı
TV filmi
-2012 Küçük Kalpler: Kalbin Dili
-2013 Sen Üzülme
Sinema filmi
-2012 Dabbe 3: Bir Cin Vakası
-2018 Bizi Hatırla
İnternet filmi
-2021 Beni Çok Sev