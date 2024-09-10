Selena dizisinin Selin’i Cansu Demirci evlendi

Selena' dizisinin eski bölümleri tekrar tekrar izlenirken, Selena'da üç kardeşten biri olan 'Selin'e hayat veren Cansu Demirci yıllardır yurt dışında gözden uzak bir hayat yaşıyordu. Yurt dışında eğitimini tamamlayan Selena'nın Selin'i yılar sonra Türkiye'ye döndü. 32 yaşındaki Cansu Demirci, son haliyle magazin gündeminde ilgi toplarken bugün yepyeni bir haberle gündemde yer aldı.

ÜNLÜ OYUNCUNUN DÜĞÜNÜNDEN O KARE!

Ünlü oyuncu dün evlendi. İşte Cansu Demirci'nin düğününden merak edilen o kare!

CANSU DEMİRCİ KİMDİR?

Cansu Demirci, 25 Nisan 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Türk dizi ve sinema oyuncusudur. St. Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu'ndan 2010 yılında mezun olmuştur ve bale eğitimi ile uğraşmaktadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü bitiren Cansu Demirci, Almanya'da Bremen şehrinde Jacobs Üniversitesi lisansüstü eğitim almıştır. Oyunculuğa Sihirli Annem'de konuk oyuncu olarak başlamış; Selena'daki Selin Aykar rolü ile tanınmıştır.