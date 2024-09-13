Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl? Jülide Kural paylaştı

Tedavi sürecinde olumsuz bir gelişme olmadığını belirten Kural, şöyle konuştu: "İyileşme sürecinde sabırlı olmak gerekiyor. Çok farklı bir gelişme olmadığı sürece ben de açıklama yapmıyorum. Son 1 haftadır sık sık bahçeye indiriyoruz, yürüyüşler yapıyor. Zaten doktorları da yapması gerektiğini söylüyor. Fizik tedavi sürecimiz olumlu ilerliyor. Dostları sağ olsun sevdiği ev yemeklerinden yapıp getiriyor. Hastane yemekleri de yiyor ama Karadeniz yemeklerini daha çok seviyor. Bu zorlu süreçte biraz kilo verdi, fakat iştahı yerinde. Bu arada futbolu yakından takip ediyor. Ülke gündeminden de haberdar."