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Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl? Jülide Kural paylaştı

Mart ayında beynine üçüncü kez pıhtı atması sonucu operasyon geçiren usta oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili hayat arkadaşı Jülide Kural açıklama yaptı. Kural "Zorlu zamanlar da yaşanmadı değil" ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ
Kadir İnanır’ın sağlığıyla alakalı açıklama geldi! Kilo verdi, fakat iştahı yerinde

Geçen mart ayında beyninde pıhtı atması nedeniyle fenalaşan Kadir İnanır hastaneye kaldırılmış, ameliyata alınan sanatçı kısa bir süreliğine tedbir amaçlı entübe edilmişti.

Tedavisi iyiye giden sanatçı 4 ay süren yoğun bakım sürecinin ardından önce normal odaya alındı, ardından taburcu edildi. Ancak temmuz ayında akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle yeniden yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Bu dönemde sanatçının felç geçirdiği ve ağır konuşmaya başladığı iddiaları da ortaya atıldı. Sanatçının son durumunu ise hayat arkadaşı Jülide Kural açıkladı.

Kadir İnanır’ın sağlığıyla alakalı açıklama geldi! Kilo verdi, fakat iştahı yerinde

KİLO VERDİ AMA İŞTAHI YERİNDE

Koç Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden Kadir İnanır'ın sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini dile getiren Jülide Kural, sanatçının 1 haftadır yürüyüşlere çıktığını ve hastane yemeklerinin yanı sıra ev yemekleri de yemeye başladığını söyledi.

Kadir İnanır’ın sağlığıyla alakalı açıklama geldi! Kilo verdi, fakat iştahı yerinde

Tedavi sürecinde olumsuz bir gelişme olmadığını belirten Kural, şöyle konuştu: "İyileşme sürecinde sabırlı olmak gerekiyor. Çok farklı bir gelişme olmadığı sürece ben de açıklama yapmıyorum. Son 1 haftadır sık sık bahçeye indiriyoruz, yürüyüşler yapıyor. Zaten doktorları da yapması gerektiğini söylüyor. Fizik tedavi sürecimiz olumlu ilerliyor. Dostları sağ olsun sevdiği ev yemeklerinden yapıp getiriyor. Hastane yemekleri de yiyor ama Karadeniz yemeklerini daha çok seviyor. Bu zorlu süreçte biraz kilo verdi, fakat iştahı yerinde. Bu arada futbolu yakından takip ediyor. Ülke gündeminden de haberdar."

Kadir İnanır’ın sağlığıyla alakalı açıklama geldi! Kilo verdi, fakat iştahı yerinde

FELÇ İDDİALARINA SERT ÇIKMIŞTI

Jülide Kural, Kadir İnanır'ın bacaklarının felç olduğu ve konuşmakta güçlük çektiği iddialarına sert bir açıklamayla tepki göstermişti: "Aylar süren tedavi sürecinde zorlu zamanlar da yaşanmadı değil. Ancak Karadeniz'in gücünü, öfkesini, neşesini kısaca yaşama tutkusunu kalbinde taşıyan Fatsalı Kadir'in gücü, bütün zorlukları aşmada hep kararlı oldu. Niteliksiz kanalların niteliksiz programları ya da tıklanarak para kazanma peşindeki zavallıların yalan haberlerine kulak asmamanızı rica ediyorum."

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