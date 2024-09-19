Kör Nokta dizisinin başrol oyuncusu Çağla Boz: ’Gece karakteri dünyamı değiştirdi’

Merakla beklenen Kör Nokta dizisi 21 Eylül'de ATV ekranlarında başlıyor. Başrollerini Rabia Soytürk, İsmail Ege Şaşmaz, Çağla Boz'un paylaşacağı dizide, "Aslım ve Gece" adındaki iki genç kızın hikâyesi merkeze alınarak, büyük bir trafik kazasının ardından yaşanan aşk, ihanet ve entrika olayları konu olacak. Dizinin başrol oyuncularından Çağla Boz, rol aldığı Gece karakteri hakkında açıklamalarda bulundu.
Diziyi tercih etme nedenini, her sahnesini okurken kalbinin ritmini değiştiren bir senaryoya sahip olduğunu söyleyen Boz; "Seyircimizin bizi izlerken her karakterle ayrı ayrı bağ kuracağını düşünüyorum. Birçok duyguyu barındırıyor olması izleyenleri keyifle ekrana kilitleyecek" dedi.
Gece karakteri hakkında konuşan Boz, "Okuduğum andan itibaren dünyamı değiştirdi. O kadar rengarenk ki, içimde bilmediğim birçok duyguyu bana hissettiriyor, öğretiyor. Çok yönlü bir karakter izleyeceğiz. Gece'yle herkes empati kurabilecek, ben onunla tanıştığım için çok mutluyum. Oyuncu koçumla hazırlanırken en gerçek neye tutunabileceğimizi düşündük. Hep ütopik şeylerden yola çıkıp, en büyük savaşı kiminle yapar? Bir hayvan beslese ne besler? En sevdiği renk nedir? En sevdiği yemek nedir?" gibi soruların cevaplarını arayarak hazırlandık" şeklinde konuştu.
KÖR NOKTA OYUNCULARI KİMLER?
Başrollerini Rabia Soytürk, İsmail Ege Şaşmaz, Çağla Boz paylaşırken, Yalçın Hafızoğlu, İlayda Çevik, Kürşat Alnıaçık, Ruhi Sarı, Mehtap Bayri, Hilmi Özçelik,Cansu Fırıncı, Görkem Kasal, Öyküsu Özyürek, Aylin Kabasakal, Şendoğan Öksüz, Cihangir Köse,Erhan Çirçioğlu, İrem Bakırtaş, Göktan Oktay Göztepe gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.
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