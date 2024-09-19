Kör Nokta dizisinin başrol oyuncusu Çağla Boz: ’Gece karakteri dünyamı değiştirdi’

Gece karakteri hakkında konuşan Boz, "Okuduğum andan itibaren dünyamı değiştirdi. O kadar rengarenk ki, içimde bilmediğim birçok duyguyu bana hissettiriyor, öğretiyor. Çok yönlü bir karakter izleyeceğiz. Gece'yle herkes empati kurabilecek, ben onunla tanıştığım için çok mutluyum. Oyuncu koçumla hazırlanırken en gerçek neye tutunabileceğimizi düşündük. Hep ütopik şeylerden yola çıkıp, en büyük savaşı kiminle yapar? Bir hayvan beslese ne besler? En sevdiği renk nedir? En sevdiği yemek nedir?" gibi soruların cevaplarını arayarak hazırlandık" şeklinde konuştu.