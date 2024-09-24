Eniştem dediği adamla evlendi! Neşe Karaböcek’in yuvasını kardeşi Gülden Karaböcek mi yıktı?

İHANET DOLU HİKAYE
Dilek Taşı, Ben Olmalıydım, Sevsen Ne Olurdu, Sen Evlisin ve daha nicesiyle hafızalara kazınan usta şarkıcı Gülden Karaböcek'i ablası Neşe Karaböcek 50 yıldır affetmiyor. Bu affetmeme sebebi ise ihanet... Arabesk müziğin usta ismi Neşe Karaböcek, yıllar önce kardeşi Gülden Karaböcek'le sevda meselesi yüzünden küstü.
Hem sesi hem güzelliğiyle dikkat çeken Neşe Karaböcek, kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çekti. Karaböcek, 1964 senesinde o dönemlerde Türkiye'nin en ünlü plak şirketlerinden birinin sahibi Atilla Alpsakarya ile evlendi. Neşe Karaböcek'in 6 yaş küçük kız kardeşi Gülden Karaböcek de sektöre girmek istedi. Gülden Karaböcek, henüz reşit olmadan türkü-arabesk tarzındaki şarkılarıyla müzik dünyasına adım attı. Ancak Neşe Karaböcek, kardeşinin sektöre girmesine pek sıcak bakmadı. Ancak hayallerinin peşinden koşan Gülden Karaböcek, ablasına kulak asmadı ve kendi yolunda yürümeye karar verdi.
Gülden Karaböcek'in iddiasına göre; bu dönemde Neşe Karaböcek anne ile babasını kardeşine karşı doldurarak Gülden Karaböcek'i yalnızlaştırdı. Tüm bunlar yaşanırken Neşe Karaböcek, 10 yılı aşkın süreyi birlikte devirdiği eşi Atilla Alpsakarya ile boşanma noktasına geldi ve işler birden içinden çıkılmaz bir hal aldı.
"YÜZÜNE BİLE BAKMAM"
Boşandıktan sonra Neşe Karaböcek'in yerine başka bir star koymak isteyen Atilla Alpsakarya, baldızı Gülden Karaböcek'e arka çıktı ve ardından ikilinin evlilik haberleri basına yansıdı.Gülden Karaböcek, Atilla Alpsakarya ile 8 yıl evli kalırken iki kardeşin küslüğü bir ömür sürdü. Abla, kardeşi hakkında şunları söyledi: "O tatsız yaşanmışlığı herkes biliyor. Gülden ile 50 yıldır konuşmuyoruz. Benden hiç af dilemedi. Annemin cenazesinde karşılaştık. Ama konuşmadık. Sonra ayrıldık. Affetmek Allah'a mahsus ama benim içim kaldırmıyor. Yüzüne bile bakamıyorum, bakmam..."
ANNEM VE BABAMI BANA DÜŞMAN ETTİ
Gülden Karaböcek ise "Ablam beni fettan bir kadın olarak göstermek istedi. Beni ölmemi isteyecek kadar kıskanıyordu ve müzik piyasasında olmamı istemiyordu. Ama bu evliliğe beni olaylar zorladı, çünkü tek başıma ortada kaldım. Annem ve babamı da bana düşman etti..." dedi.