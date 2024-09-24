Eniştem dediği adamla evlendi! Neşe Karaböcek’in yuvasını kardeşi Gülden Karaböcek mi yıktı?

"YÜZÜNE BİLE BAKMAM"

Boşandıktan sonra Neşe Karaböcek'in yerine başka bir star koymak isteyen Atilla Alpsakarya, baldızı Gülden Karaböcek'e arka çıktı ve ardından ikilinin evlilik haberleri basına yansıdı.Gülden Karaböcek, Atilla Alpsakarya ile 8 yıl evli kalırken iki kardeşin küslüğü bir ömür sürdü. Abla, kardeşi hakkında şunları söyledi: "O tatsız yaşanmışlığı herkes biliyor. Gülden ile 50 yıldır konuşmuyoruz. Benden hiç af dilemedi. Annemin cenazesinde karşılaştık. Ama konuşmadık. Sonra ayrıldık. Affetmek Allah'a mahsus ama benim içim kaldırmıyor. Yüzüne bile bakamıyorum, bakmam..."