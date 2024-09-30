İzmir’deki konserine geç çıkan Ajda Pekkan’a protesto şoku! Alanı terk ettiler

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, izmir Efes Antik Tiyatro'da düzenlenen ve 21.00'da başlaması beklenen konserine geç kaldı. Saat 22:00 olmasına rağmen başlamayınca yuhalama sesleri ve tepki alkışları yükselmeye başladı.
Pekkan, yaşadığı teknik aksilikler nedeniyle konser alanına geç gidebildi. Trafik sıkışıklığı ve sahne hazırlıkları gibi problemler konserin bir saatten fazla gecikmesine neden oldu. Bazı seyirciler konser alanını terk etmeye başladı.
ÖZÜR DİLEDİ
Saatler süren bekleyişin ardından Ajda Pekkan, sonunda sahneye çıkarak hayranlarını selamladı.
Ajda Pekkan, "Değerli alkışlarınız için çok ama çok ama çok teşekkür ederim. Efendim kusura bakmayın bu akşam neler çektiğimi bir bilseniz yemin ediyorum. Ben hiç böyle tahmin etmedim. Böyle yerlerin tabi ki ön provası yapılamıyor mesafeler açısından. Sizlerin yüzünüzden demiyeceğim ama benim yüzümden sizler de çok beklediniz biliyorum bu yüzde çok özür diliyorum" ifadelerini kullandı.
Pekkan, Eylül ayı başında Harbiye'de verdiği konserde de protokol krizi yaşamıştı. Pekkan'ı en ön sıradan izlemeye gelenler, konserden erken ayrılınca ünlü sanatçı sinirlendi.
Şarkısını yarıda kesen Ajda Pekkan "Protokol kurallarını bilmiyorsanız göstermelik gelmeyin" dedi.
Kendisini izleyenlerin alkışlarla desteklediği Ajda Pekkan, tepki göstermesine rağmen gidenler olduğunu görünce bu kez menajerine talimat vererek şu sözleri söylemişti:
"Otursunlar buraya, şarkım bitmeden kimse kalkamaz"