Kuruluş Osman yeni sezona da birinci başladı!

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', merakla beklenen altıncı sezonu ve 165. Bölümüyle de reyting listelerinin bir numarasında yer alarak yeni sezona birincilikle başladı.

Dizinin 165. bölümünde; Osman Bey'in ahalisine verdiği görkemli toyda Boran Bey'in seslendirdiği "Yaşa Benim Halkım" adlı türkü bölüme damgasını vururken artık devlet olan Osman Bey, diğer Türk Beyliklerini de kendi sancağı altında toplamak için harekete geçti. Osman Bey düzenlediği divana uçların en büyük beyliklerinden olan Kızılçınaroğulları Bey'i Bayhan Bey ve Keçilişah Beyliği hatunu Begüm Hatun'u davet ederek zafer ve ganimet vaatleriyle onların biatlarını aldı. Bayhan Bey ve Begüm Hatun'u kendi safına çeken Osman Bey'in bu hamlesi Karesi Bey'i öfkelendirdi.

Fütuhatlarına devam eden Osman Bey; Karadin Kalesi'ni oğlu Alaeddin Bey'i elçi olarak gönderirken Tekfur Andre'nin Alaeddin Bey'i esir alması üzerine kaleyi kuşattı. Kaleyi savaşsız teslim almak için son çağrıyı Cerkutay Bey yaparken Alaeddin Bey'i de Tekfur Andre'den sağ salim istedi. Teslim olmayacağını söyleyen Tekfur Andre ise Alaeddin Bey'i kafes içinde surlara siper ederek cevap verdi.

Cerkutay Bey, Tekfur Andre'nin Alaeddin Bey'i kale surlarına siper ettiğini Osman Bey'e söylemek için yola koyulurken Osman Bey, kaleye mancınıklarla saldırdı. Osman Bey'in mancınıklarla başlattığı saldırı, kalede gedikler oluştururken, Alaeddin Bey'in kafesinin hemen yanında patlayan gülle, onun hayatını tehlikeye soktu. Alaeddin Bey dua ederek kaderiyle yüzleşirken final sahnesi, seyircileri ekran başına kilitledi. İzleyici tarafından Alaeddin Bey'in akıbeti merak konusu haline geldi.

Yapım ve proje tasarımı Bozdağ Yapım'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' yeni bölümüyle her Çarşamba atv'de!