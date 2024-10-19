Vural Çelik’e hüzünlü veda!

Sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Vural Çelik, 51 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının vefatını Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, sosyal medya hesabından "Maalesef Vural'ı kaybettik. Çok üzgünüm..." ifadesiyle duyurdu. Vural Çelik'in vefatı herkesi gözyaşlarına boğdu.
"KALP KRİZİ"
Üsküdar'daki evinde ölü bulunan oyuncu Vural Çelik'in cenazesi otopsi işlemleri için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu önünde açıklama yapan menajeri ve çocukluk arkadaşı Rasim Özcan, "Şeker vardı tansiyon vardı kalp vardı. Olaydan 2 gün önce de rahatsızlandı hastaneye gitti ve serum fotoğrafını zaten paylaşmıştı. Adli Tıp kesin sonucu söyleyecek ama kalp krizi gibi gözüküyor." dedi.
'2 GÜN ÖNCE RAHATSIZLANDI HASTANEYE GİTTİ'
Vural Çelik'in menajeri ve çocukluk arkadaşı Rasim Özcan Çelik'in ölümüyle ilgili konuştu. Çelik'in çeşitli rahatsızlıkları olduğunu aktaran Özcan, "Şeker vardı tansiyon vardı kalp vardı. Olaydan 2 gün önce de rahatsızlandı hastaneye gitti ve serum fotoğrafını zaten paylaşmıştı. Eve geldikten sonra Adli Tıp kesin sonucu söyleyecek ama kalp krizi gibi gözüküyor.Olay böyle. Bir gün cevap vermeyince telefonlara adli mercilere başvurduk; polis kapıyı açtı. Ölmüş olarak bulduk. Ulaşamayınca gerekli işlemi yaptım. Polis girdikten sonra kendisine baktım. Kesin ölüm nedenini Adli Tıp söyleyecek. Zaten kalp hastalığı vardı. Halkın içinden bir insandı, sevilen bir insandı. Sokağa çıktığı zaman yakın zamanda bir rol almamasına rağmen insanların ona gösterdiği sevgi onu tek mutlu eden şeydi zaten son zamanlarda. Kalp krizi gibi gözüküyor ama o neticede bir tahmin. Adli Tıp az sonra tam cevabı verecek" diye konuştu.
"NE OLURSUN KALK AĞABEYİM"
Vural Çelik, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. Vural Çelik'in kız kardeşinin sözleri yürekleri dağladı.Cenazede annesi Cemile Çelik ile taziyeleri kabul ederek ağabeyinin tabutuna sarılarak gözyaşı döken kız kardeşi Kadriye Çelik, "Son şakasını da yaptın gittin. Bana hep 'Baco' derdi. Kim bana sürpriz yapacak? O benim her şeyimdi. Babamdı, atamdı. Çocuk gibiydi hemen küserdi, bir şey desen alınırdı, çocuk ruhluydu. Abim yalnız yaşardı, yalnız yaşamayı o istedi, temizlik takıntısı vardı biraz ama her gün görüntülü görüşürdük" diye konuştu.
Kız kardeşi cenaze töreninde, "Ne olursun kalk ağabeyim. Uyanmak istiyorum. Kabus bu." dedi.
"YALNIZLIK KÖTÜ"
Vural Çelik'in geçtiğimiz yıl yalnızlıkla ilgili yaptığı paylaşım yeniden gündeme oturdu. Vural Çelik, "Sevgili dostlar, bu hayatta ister zengin olun ister fakir ama sadece karşı koltuğunuz boş kalmasın. Yalnızlık kötü şey" demişti.
"KÜSMEYE GEREK YOK"
Vural Çelik geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, "Tabii ki olabilir. Üç günlük dünya, ben hata yapmış olabilirim, o hata yapmış olabilir. Önemli olan o hataları unutup o kötü duyguları geçmişte bırakıp önümüze bakmak lazım. Dünya nereye gidiyor? Biz nereye gidiyoruz? Biz 20 yıl önce kadar Avrupa Yakası'nı yaptık. Ben 30 yaşındaydım, şimdi oldum 50. O yüzden kimsenin kimseye küsmesine gerek yok. Zaten bir avuç insanız." demişti.
ŞORAY UZUN'DAN DİKKAT ÇEKEN VURAL ÇELİK AÇIKLAMASI! "DERTLERİ VARDI AMA..."
Çelik'in cenaze törenine ailesinin yanı sıra Ceyhun Fersoy, Birol Güven, Sarp Apak, Şoray Uzun ve Yavuz Seçkin gibi birçok arkadaşı ve sevenleri katıldı.
Cenazeye katılan Şoray Uzun arkadaşı Vural Çelik hakkında konuştu. Sözleri yürek yaktı. Şoray, "Çok tatlı çok neşeli bir adamdı. Her anı mizah dolu bir adamdı. Dertleri vardı hepimizin olduğu gibi… Dertlerini anlatmak yerine hayatının neşeli kısmını paylaşmayı severdi. İçinde fırtına vardı ama biz çok güler çok eğlenirdik. Bir gurmeydi ama yemek ayırmazdı. Nur içinde yatsın erken oldu" ifadelerini kullandı.