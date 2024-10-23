Şarkıcı Kalben’e ne oldu? Kalben’in başı yine belada!

Geçtiğimiz mayıs ayında uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınıp serbest bırakılan ünlü şarkıcı Kalben'in başı tanık olduğu bir olay yüzünden derde girdi. Kalben'in arkadaşı Pamela Brıngıno, Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan bir Alisler Yurdu isimli yoga kampında çalıştığı sırada işletme sahibi ile sevgili olup üzerine birde darp edilip silahla tehdit edilince ünlü şarkıcıdan yardım istedi.
YOGA KAMPI ZEHİR OLDU!
Olay geçtiğimiz 14 Şubat tarihinde Yalova'nın Armutlu ilçesinde meydana geldi. 36 yaşındaki Pamela Brıngıno ile işletmeci Alper E., 2020 yılında sevgili olmaya başladı. İkili arasında başlayan aşk Alper E.'nin sahibi olduğu 'Alisler Yurdu' isimli yoga kampında meydana geldi ancak iddialara göre genç kadın işletmeci sevgilisi tarafından sürekli darp ediliyordu.
SEVGİLİSİNDEN ÖLDÜRESİYE DAYAK YEDİ
Pamela Brıngıno son olarak geçtiğimiz Şubat ayınca erkek arkadaşı ile yaşadığı tartışma sonrası yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbeler sonrası yaralandı.
Üzerine birde kendisinden ayrılması üzerine tüfekle öldüreceğini söyleyen Alper E., genç kadını yoga kampında alıkoydu. Bir fırsatını bularak kaçan genç kadın Yalova'nı Armutlu ilçesine giderek arkadaşı olan şarkıcı Kalben'i arayarak yardım talebinde bulundu.
ÜNLÜ ŞARKICIYLA BİRLİKTE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Arkadaşının durumunu öğrenen ünlü şarkıcı Armutlu ilçesine gelerek Pamela Brıngıno'yu en yakın hastaneye götürerek tedavi altına aldırdı.
Yaşadığı saldırının ardından darp raporlarıyla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulunan Brıngıno, erkek arkadaşının kendisini yıllardır darp ettiğini, ölüm korkusu nedeniyle şikayette bulunamadığını son olarak başına tüfek doğrultarak ölüm tehdidinde bulunduğunu ifade etti.
KALBEN'E ZORLA GETİRME KARARI
Şikayet sonrası savcılık yürütülen soruşturma kapsamında Alper E., hakkında, 'Basit Yaralama', 'Silahla Tehdit', 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçları kapsamında toplamda 18 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Gemlik Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada şarkıcı Kalben tanık olarak mahkemeye çağırıldı.
İlk çağrıya konseri olduğu gerekçesiyle katılmayan ünlü şarkıcı hakkında mahkeme tarafından zorla getirme kararı çıkarıldığı ortaya çıktı.