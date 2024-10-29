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Haberler Magazin Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, 10. kez ameliyat masasında

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, 10. kez ameliyat masasında

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, doğuştan gelen burnundaki kemiklerin dışarıya yönelmesi sorunu nedeniyle 10. kez ameliyat masasına yatıyor. Konserlerini iptal eden Dalkılıç, yalnızca özel etkinliklerde sahne alıyor ve fotoğraf-video yasağı uyguluyor. Ünlü şarkıcı, Kuşadası'ndaki yeni otelinde izole bir hayat sürmeyi tercih ediyor.

HABER MERKEZİ
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, Kuşadası’nda yeni bir hayata adım atıyor

Burnundaki rahatsızlık nedeniyle konserlerini iptal eden Murat Dalkılıç, 10'uncu kez ameliyat masasına yatıyor. Bu dönemde özel etkinliklerde sahne alan şarkıcı, fotoğraf ve video yasağı koyduruyor.

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, Kuşadası’nda yeni bir hayata adım atıyor

Doğuştan burnundaki kemiklerin dışarıya yönelmesi sorunu nedeniyle dokuz kez operasyon geçiren Murat Dalkılıç, yine ameliyat masasına yatıyor. Geçtiğimiz mart ayında konserlerini iptal eden şarkıcı, şubat ayında son kez burnundan operasyon geçirecek. Neredeyse son bir yıldır ortalarda görünmeyen Dalkılıç'ın, önlemler aldığı ortaya çıktı.

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, Kuşadası’nda yeni bir hayata adım atıyor

Dalkılıç son operasyonundan sonra Instagram'dan, "Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Oramdan, buramdan bir şeyler alınıp, sürekli burnuma eklendi" açıklamasını yapmıştı.

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, Kuşadası’nda yeni bir hayata adım atıyor

Sadece özel etkinliklerde sahne alan şarkıcının, burada da fotoğraf ve video yasağı koydurduğu öğrenildi. Kendisini Kuşadası'ndaki yeni oteline adayan Dalkılıç, tatil beldesindeki evinden dahi dışarı çıkmıyor. İzole bir hayat yaşayan şarkıcının, şubat ayındaki operasyonundan sonra bir daha burnuyla ilgili ameliyat masasına yatmayacağı söyleniyor.

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