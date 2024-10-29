Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, 10. kez ameliyat masasında

Burnundaki rahatsızlık nedeniyle konserlerini iptal eden Murat Dalkılıç, 10'uncu kez ameliyat masasına yatıyor. Bu dönemde özel etkinliklerde sahne alan şarkıcı, fotoğraf ve video yasağı koyduruyor.
Doğuştan burnundaki kemiklerin dışarıya yönelmesi sorunu nedeniyle dokuz kez operasyon geçiren Murat Dalkılıç, yine ameliyat masasına yatıyor. Geçtiğimiz mart ayında konserlerini iptal eden şarkıcı, şubat ayında son kez burnundan operasyon geçirecek. Neredeyse son bir yıldır ortalarda görünmeyen Dalkılıç'ın, önlemler aldığı ortaya çıktı.
Dalkılıç son operasyonundan sonra Instagram'dan, "Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Oramdan, buramdan bir şeyler alınıp, sürekli burnuma eklendi" açıklamasını yapmıştı.
Sadece özel etkinliklerde sahne alan şarkıcının, burada da fotoğraf ve video yasağı koydurduğu öğrenildi. Kendisini Kuşadası'ndaki yeni oteline adayan Dalkılıç, tatil beldesindeki evinden dahi dışarı çıkmıyor. İzole bir hayat yaşayan şarkıcının, şubat ayındaki operasyonundan sonra bir daha burnuyla ilgili ameliyat masasına yatmayacağı söyleniyor.