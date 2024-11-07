Yaprak Dökümü’nün efsane karakteri Hayriye son haliyle dikkat çekti

Türk dizi tarihinin en efsane yapımlarından biri olan Yaprak Dökümü 2005-2010 yılları arasında ekrana gelmiş ve yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kırmıştı. Günümüzde özet bölümleriyle hâlâ izlenen dizide Hayriye karakterine hayat veren Güven Hokna 'Aman ağzımızın tadı kaçmasın' repliği ile hafızalarımıza kazınmıştı.
Yaprak Dökümü'nün ardından Huzur Sokağı, Bana Sevmeyi Anlat, Bahtiyar Ölmez ve Hercai gibi birçok başarılı projede boy gösteren usta oyuncu bir süredir ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürüyor.
Zaman zaman ödül törenlerinde ve davetlerde ortaya çıkan Güven Hokna şimdilerde verdiği kilolar ile gündemde. Fazla kilolarından kurtulan usta oyuncu adeta incecik kaldı.
YORUM YAĞDI
78 yaşındaki usta oyuncunun son halini görenler 'nasıl zayıflamış', 'incecik kalmış', 'gençleşmiş resmen' gibi yorumlar yaptılar.
Güven Hokna özellikle; Susam Sokağı, Ferhunde Hanımlar, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi, İkinci Bahar ve Zerda dizilerindeki rolleriyle tanındı.
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı 1967 yılı mezunu olan Hokna, 35 yıl Devlet Tiyatroları'nda çalıştı.
Ferhunde Hanımlar dizisiyle tanınan ve Eşkıya filmiyle adını duyuran usta oyuncu, mesleğinde asıl zirveye İkinci Bahar dizisindeki Neriman rolüyle ulaştı.
GÜVEN HOKNA KİMDİR?
24 Ocak 1946 tarihinde Ankara'da doğmuştur. 1967 yılında Ankara Devlet Konservatuvarından mezun oldu. 35 yıl Devlet Tiyatroları'nda görev yaptı. Televizyonda 1993 yılından 1998 yılına kadar yayınlanan "Ferhunde Hanımlar" dizisiyle tanındı.
2002 yılında "Zerda" dizisinde Gaziantep'in ileri gelenlerinden Eroğlu ailesinin direği, Sultan Ana rolünde Yavuz Bingöl'ün annesini canlandırdı. 'Kumsaldaki İzler' dizisinde Nimet, 'Havada Bulut' dizisinde Gülizar, 'Susam Sokağı'nda Manav Zehra Teyze karakterlerini de oynadı. 'Kurtlar Vadisi'nde Baron Mehmet Karahanlı'nın eşi Nergis Karahanlı rolüyle izleyenlerin karşısına çıktı. 1998 yılında "İkinci Bahar" dizisinde Türkan Şoray ve Şener Şen ile oynadı.
2006 yılında Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından günümüze uyarlanan ve Halil Ergün, Fahriye Evcen, Deniz Çakır, Bennu Yıldırımlar, Tolga Karel, Gökçe Bahadır, Caner Kurtaran gibi oyuncuların rol aldığı "Yaprak Dökümü" adlı dizide Hayriye Tekin karakterini canlandırdı. 2016 yılında başrolde Seda Bakan, Kadir Doğulu, Dolunay Soysert ve Mustafa Üstündağ'ın yer aldığı "Bana Sevmeyi Anlat" adlı dizide Halil Ergün ve Güven Hokna, altı yıl sonra yeniden aynı dizide buluştu.
Güven Hokna, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde DSP'den İstanbul İli, Üsküdar İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.