Yaprak Dökümü’nün efsane karakteri Hayriye son haliyle dikkat çekti

2006 yılında Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından günümüze uyarlanan ve Halil Ergün, Fahriye Evcen, Deniz Çakır, Bennu Yıldırımlar, Tolga Karel, Gökçe Bahadır, Caner Kurtaran gibi oyuncuların rol aldığı "Yaprak Dökümü" adlı dizide Hayriye Tekin karakterini canlandırdı. 2016 yılında başrolde Seda Bakan, Kadir Doğulu, Dolunay Soysert ve Mustafa Üstündağ'ın yer aldığı "Bana Sevmeyi Anlat" adlı dizide Halil Ergün ve Güven Hokna, altı yıl sonra yeniden aynı dizide buluştu.



Güven Hokna, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde DSP'den İstanbul İli, Üsküdar İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.