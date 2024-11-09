MasterChef Beyza, yüzündeki bandajla stüdyoya geldi! Beyza yarışmaya devam edecek mi?

MasterChef Türkiye'de yarışmacılar arasındaki kıyasıya mücadele devam ediyor. 1 hafta önce yarışmak için Uşak'a giden ekipten Beyza talihsiz bir kaza sonucu yüzüne dökülen kızgın yağla yandı. Günlerde yarışmada olmayan Beyza, yeni bölüm fragmanda stüdyoya geliyor.
UŞAK'TAN İSTANBUL'A SEVK EDİLMİŞTİ
Ocaktaki böreği çevirmek isteyen Beyza'nın yüzüne kızgın yağ dökülmüş ve acı içinde kıvranmıştı. Apar topar hastaneye kaldırılan Beyza, İstanbul'a sevk edilmişti.
SOMER SİVRİOĞLU, BEYZA'NIN DURUMUNU ANLATMIŞTI
Geçtiğimiz hafta Beyza'nın sağlık durumu hakkında açıklama yapan ünlü şef Somer Sivrioğlu şunları söylemişti: "Geçen hafta hepimizi üzen olaylar oldu. Belki Akın bize veda etti ama ondan daha çok üzüldüğümüz olay Beyza kardeşimizin çok talihsiz belki de Masterchef'in en ciddi yaralanmasını geçirmesi oldu."
"Beyza hala doktorların tavsiyesiyle müşahede altında. Doktorlar ve ailesi beraber, bu hafta Masterchef'e devam edip etmeyeceğine karar verecekler. Biz de tabii ki Beyza'nın ailesinin ve doktorların kararına saygı duyuyoruz. Umarız Beyza en kısa zamanda sağlığına kavuşur, gerisi önemli değil."
BEYZA GELİYOR
MasterChef Türkiye'nin bugün yayınlanacak bölümünde bir sürpriz yaşanıyor. Tedavisine devam edilen ve yüzünden bandajlar bulunan Beyza stüdyoya geliyor.
"12 GÜNDÜR HASTANEDEYİM, KOLAY DEĞİLDİ"
Günlerdir hastanede olduğunu ve arkadaşlarını gördüğü için çok mutlu olduğunu belirten Beyza "Çok özledim sizi, burayı çok özledim. Zor bir kaza atlattım. 12 gündür hastanedeyim. Kolay değildi, ailemle devam etmeyi çok konuştum. Zordu ama sizden ve ailemden çok güzel destekler aldım." dedi.
ONUR'UN DUYGUSAL ANLARI
Karşısında Beyza'yı görünce duygusal anlar yaşayan Onur "Beyza'yı dün gece rüyamda gördüm. Beyza'nın bugün geleceğini hissetmiştim." ifadelerini kullandı.
YARIŞMAYA DEVAM EDECEK Mİ?
Somer Şef, Beyza'ya "O zaman kararını duyalım yarışmaya devam etmek istiyor musun?" diye sordu. Beyza'nın vereceği cevap yeni bölümde belli olacak.