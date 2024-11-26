İbrahim Tatlıses’e ne oldu? Sevenlerinden apar topar dua istedi

2011'de uzun namlulu silahla saldırıya uğrayan ve uzun süre tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşan ancak kısmi felç kalan 72 yaşındaki ünlü türkücü, yürümekte zorluk çekiyordu. Tatlıses, bunun üzerine doktoru ile çalışmalara başladı. Sevenlerinden ise dua istedi.
BENİ YÜRÜTECEĞİNE İNANIYORUM
Ünlü türkücü: "Hocamla seanslara tekrar başladık. Beni yürüteceğine inanıyorum. Dualarınızı eksik etmeyin" notuyla paylaşım yaptı.
NE OLMUŞTU?
İbrahim Tatlıses, 14 Mart 2011 yılında uğradığı silahlı saldırıdan sonra altı saat süren bir operasyon geçirmiş ve iki hafta yoğun bakım ünitesinde kalmıştı.
GEÇTİĞİMİZ YILLARDA DA KAZA GEÇİRMİŞTİ
İbrahim Tatlıses, Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde aracıyla ilerlerken 25 Ağustos 2022 tarihinde trafik kazası geçirdi. Kazada Tatlıses'in bulunduğu araç, kamyonla kafa kafaya çarpışarak şarampole uçtu.
Ayak tarak kemiklerinde kırılma meydana gelen Tatlıses o dönem ayakları alçıda olarak tekerlekli sandalye ile çıktı.
Geçtiğimiz yaza aylarında kalbinden bir operasyon geçiren Tatlıses'in iki kalp damarının da tıkanık olduğu tespit edildi. Ardından operasyonla kalp kapakçığı değiştirildi. 2.5 saat süren ameliyat başarılı geçti. Tatlıses, taburcu edildi.