İbrahim Tatlıses’e ne oldu? Sevenlerinden apar topar dua istedi

Ayak tarak kemiklerinde kırılma meydana gelen Tatlıses o dönem ayakları alçıda olarak tekerlekli sandalye ile çıktı.

Geçtiğimiz yaza aylarında kalbinden bir operasyon geçiren Tatlıses'in iki kalp damarının da tıkanık olduğu tespit edildi. Ardından operasyonla kalp kapakçığı değiştirildi. 2.5 saat süren ameliyat başarılı geçti. Tatlıses, taburcu edildi.