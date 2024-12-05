  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Magazin Çocuklar Duymasın’ın Havuç’u evleniyor! Furkan Kızılay’dan masalsı evlilik teklifi

Çocuklar Duymasın’ın Havuç’u evleniyor! Furkan Kızılay’dan masalsı evlilik teklifi

'Çocuklar Duymasın' dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Furkan Kızılay, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Tutku Yılmaz'a Paris'te unutulmaz bir evlilik teklifi yaptı. Instagram üzerinden paylaştığı bu özel anlara hayranlarından tebrik yağdı.

HABER MERKEZİ
Çocuklar Duymasın’ın Havuç’u evleniyor! Furkan Kızılay’dan masalsı evlilik teklifi

Küçük yaşta başladığı oyuncu hayatına uzun zamandır devam etmeyen 34 yaşındaki Furkan Kızılay, ekranlardan uzak kalarak sosyal medyada da içerik üretmeye devam ediyor.
Katıldığı bir yarışma programıyla da ses getiren Kızılay, yaşadığı ilişkiyle de merak konusu oluyor.

Çocuklar Duymasın’ın Havuç’u evleniyor! Furkan Kızılay’dan masalsı evlilik teklifi

Furkan Kızılay birlikte olduğu sevgilisi Tutku Yılmaz'a Paris'te romantik bir evlilik teklifi etti.

Çocuklar Duymasın’ın Havuç’u evleniyor! Furkan Kızılay’dan masalsı evlilik teklifi

PARİS'TE ROMANTİK ANLAR

Video çektiği sırada teklifte bulunan Kızılay, o anları videoya çekerek ölümsüzleştirdi.

Çocuklar Duymasın’ın Havuç’u evleniyor! Furkan Kızılay’dan masalsı evlilik teklifi

"KÜÇÜK HAVUÇ BÜYÜMÜŞ"

Furkan Kızılay evlilik teklif ettiği anı sosyal medya hesabında paylaştı.

Çocuklar Duymasın’ın Havuç’u evleniyor! Furkan Kızılay’dan masalsı evlilik teklifi

"BÜYÜMÜŞTE EVLENİYOR"

Sevenlerinden tebrik mesajı alan Kızılay, "Küçük havuç büyümüşte evleniyor" dedirtti.

Çocuklar Duymasın’ın Havuç’u evleniyor! Furkan Kızılay’dan masalsı evlilik teklifi

'İYİ Kİ SEN'
Kızılay paylaştığı gönderiye "Dört yılın ardından buradayız. İyi ki sen hep sen" notu düştü.

Çocuklar Duymasın’ın Havuç’u evleniyor! Furkan Kızılay’dan masalsı evlilik teklifi

Tutku Yılmaz evlilik teklifi yüzüğünü kendi sosyal medya hesabında paylaştı.

Çocuklar Duymasın’ın Havuç’u evleniyor! Furkan Kızılay’dan masalsı evlilik teklifi

FURKAN KIZILAY KİMDİR?

Furkan Kızılay 30 Kasım 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. Kadir Has Üniversitesi Sistem Mühendisliği'nden mezun olan Kızılay'ın annesin adı Mine babasının adı ise Emin'dir.

Çocuklar Duymasın’ın Havuç’u evleniyor! Furkan Kızılay’dan masalsı evlilik teklifi

Bir dönem oyunculuk yapan Furkan Kızılay Atv'nin efsane dizisi 'Çocuklar Duymasın'da Emre (Havuç) karakterini canlandırarak adını duyurmuştur. Kızılay'ın Batur adında bir erkek kardeşi vardır.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA