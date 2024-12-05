Çocuklar Duymasın’ın Havuç’u evleniyor! Furkan Kızılay’dan masalsı evlilik teklifi

Küçük yaşta başladığı oyuncu hayatına uzun zamandır devam etmeyen 34 yaşındaki Furkan Kızılay, ekranlardan uzak kalarak sosyal medyada da içerik üretmeye devam ediyor.

Katıldığı bir yarışma programıyla da ses getiren Kızılay, yaşadığı ilişkiyle de merak konusu oluyor.