Eylül Öztürk ile Barış Kenan Özkan boşanıyor! İşte şaşırtan açıklama

Instagram hesabından açıklama yapan Eylül Öztürk, şu ifadeleri kullandı: "Bu arada size sözüm vardı bir gün bir şey olursa söylerim diye. Çok detaya girmeyeceğim, dün Kenan ile evleri ve işleri de ayırma kararı aldım. Boşanma sürecini şu anda bulunduğum durumdan ötürü yapamıyorum ama zamanı geldiğinde resmiyette de halledeceğim.