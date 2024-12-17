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Haberler Magazin Ferdi Kadıoğlu aşk sarhoşu! Sevgilisine unutulmaz bir an yaşattı

Ferdi Kadıoğlu aşk sarhoşu! Sevgilisine unutulmaz bir an yaşattı

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu adeta aşk sarhoşu oldu. Ferdi evlilik hazırlığında olduğu sevgilisi Sera Vrij'e doğum gününde tam 365 adet gül gönderdi. Sevgilisiyle romantik aşk tatilleri yapmayı seven milli futbolcu, üzerinde sevgilisinin fotoğrafı olan tişört giyiyor.

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Ferdi Kadıoğlu aşk sarhoşu! Sevgilisine unutulmaz bir an yaşattı

SEVİNÇTEN NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI
Bu sezon Fenerbahçe'den İngiliz takımı Brighton'a rekor bir ücretle (30 milyon Euro) transfer olan Ferdi Kadıoğlu, romantizmde sınır tanımıyor!

Ferdi Kadıoğlu aşk sarhoşu! Sevgilisine unutulmaz bir an yaşattı

Milli yıldız iki yıldır Hollandalı güzellik uzmanı Sera Vrij ile birlikte.

İstanbul'da da hiç ayrılmayan ikili, şu sıralar günlerini Londra'da geçiriyor. Ferdi, geçtiğimiz günlerde 28 yaşına basan sevgilisine unutulmaz bir jest yaptı.

Ferdi Kadıoğlu aşk sarhoşu! Sevgilisine unutulmaz bir an yaşattı

Sera kapısına iki koli içinde gelen 365 gülü görünce ne yapacağını şaşırdı.

Ferdi Kadıoğlu aşk sarhoşu! Sevgilisine unutulmaz bir an yaşattı

Ferdi evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisiyle romantik tatiller yapmayı da seviyor.

Ferdi Kadıoğlu aşk sarhoşu! Sevgilisine unutulmaz bir an yaşattı

Romantik aşk tatilleri yapmayı seven ikili bugüne kadar Dubai'den Çin'e, Fransa'dan İtalya'ya onlarca rotaya birlikte seyahat etti.

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