Hadise'nin "Hiç sevmiyorum" dediği şarkıcı bakın kim çıktı

Kariyeri, özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve sahne kostümleriyle sık sık adından söz ettiren Hadise, son olarak açıklamalarıyla gündem oldu.
Kariyeri, özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve sahne kostümleriyle sık sık adından söz ettiren Hadise, son olarak açıklamalarıyla gündem oldu.
İbrahim Selim'in programına konuk olan ünlü şarkıcı, özel hayatına dair samimi itiraflarda bulundu. Ünlü şarkıcı, program sırasında eski sevgilisi Sinan Akçıl'dan neden ayrıldığını isim vermeden ancak tüm ayrıntılarıyla anlattı.
SİNAN AKÇIL AÇIKLAMASI
Hadise, "Bir kavga yaşandı. Ben evden çıktım otele gittim. Peşimden geldi. O zamanlar laptoplar yeni çıkmıştı. Ben de telefonumu şarj ediyordum. 'Telefonumu şarj eder misin?' dedi. Ben de bağladım o arada lavaboya gitti.
Birden bilgisayar 'Her şeyi senkron etmek ister misin?' dedi ben de 'Evet' dedim. Kendisini çekmiş aynada, çok fazla fotoğraf vardı. Hiç yakışmıyor... Ondan sonra bir performans videosu izledim. İzlemez olaydım, ondan sonra ayrıldım" dedi.
SİNAN AKÇIL'DAN JET YANIT
Akçıl da Hadise'nin açıklamasına "Ben hikayeyi bu şekilde hatırlamıyorum tam olarak ama neyse. Bir kadının lafı üzerinden laf söylenmez. Eski defterler çoktan kapanmıştır" sözleriyle karşılık verdi.
"HİÇ SEVMEDİĞİM BİR ŞARKICI"
Söz konusu programda Hadise, "Şu şarkı keşke benim olsaydı diyerek andığın bir şarkı var mı?" sorusuna verdiği yanıtla da dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, "Var ama söylemeyeceğim çünkü alan şarkıcı hiç sevmiyorum" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada Hadise'nin sevmediği şarkıcıyla ilgili tahminler yürütüldü. Birçok sosyal medya kullanıcısı söz konusu şarkıcının Ebru Gündeş ya da Demet Akalın olduğunu öne sürdü.
EMRAH KARADUMAN AÇIKLADI
Hadise isim vermeden yaptığı açıklamayla gündem olurken müzisyen Emrah Karaduman beklenen açıklama geldi.
2016 yılında Aleyna Tilki ve kendisine ait olan Cevapsız Çınlama'nın ilk önce Hadise'ye gittiğini söyleyen Karaduman, daha sonra kendisinin iş birliği yapmak istemediğini ve bu yüzden de Aleyna'da karar kılındığını belirtti. Karaduman, "Birbirlerini tanısalar severler de işte" mesajını paylaştı.