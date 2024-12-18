Hadise'nin "Hiç sevmiyorum" dediği şarkıcı bakın kim çıktı

"HİÇ SEVMEDİĞİM BİR ŞARKICI"



Söz konusu programda Hadise, "Şu şarkı keşke benim olsaydı diyerek andığın bir şarkı var mı?" sorusuna verdiği yanıtla da dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, "Var ama söylemeyeceğim çünkü alan şarkıcı hiç sevmiyorum" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada Hadise'nin sevmediği şarkıcıyla ilgili tahminler yürütüldü. Birçok sosyal medya kullanıcısı söz konusu şarkıcının Ebru Gündeş ya da Demet Akalın olduğunu öne sürdü.