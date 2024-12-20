Dilan ve Engin Polat'a hapis istemi

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın 'Azmettirme' suçundan tutuksuz yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Savcı mütalaasında, Dilan, Engin ve Sezgin Polat hakkında 'Birden fazla kişiyle silahlı tehdide azmettirme' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep etti.
Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda Banu Parlak'a ait güzellik merkezi 1 Ekim 2023'de 02.00 ve 04.30 saatleri arasında motosikletli şüphelilerce kurşunlanmıştı. Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın ayrı ayrı 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapisle, diğer 8 sanığın da çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istenmişti. Dava sürecinde, Banu Parlak'ın şikayetinden vazgeçmesiyle Polat çiftinin tahliyesine karar verildi. Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Dilan, Engin ve Sezgin Polat katılmazken sanık avukatları salonda hazır bulundu. Bir kısım tutuklu sanıklar da Ses ve Görüntü Bilişim (SEGBİS) sistemiyle duruşmada hazır edildi. Duruşmada hakim tarafından Cumhuriyet Savcısının mütalaasını verdiği açıklandı.