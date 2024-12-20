Dilan ve Engin Polat'a hapis istemi

DURUŞMA ERTELENDİ

Dilan, Engin ve Sezgin Polat hakkında 'Birden fazla kişiyle silahlı tehdide azmettirme' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer sanıkların da çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Diğer yandan Banu Parlak'ın şikayetten vazgeçmesi ve 'Mala zarar verme' suçunun şikayete tabii olması nedeniyle bu suç yönünden düşme kararı verilmesi de istendi. Söz alan sanıklar mütalaanın kendilerine ulaşmadığını ve bu nedenle savunma yapamayacaklarını söyledi. Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma sanıkların mütalaaya karşı savunma yapması için ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Polat çiftinin 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit suçunu azmettirme' ve 'Mala zarar vermeye azmettirme' suçlarından toplamda ayrı ayrı 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti. Haklarında yakalama kararı çıkarılan sanıklar Barış Boyun, Beratcan ile Batin Can Gökdemir için ise 'Silahlı suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit', 'Mala zarar verme' ve 'Ruhsatsız silah taşıma' suçlarından ayrı ayrı toplamda 8 yıl 4 aydan, 23 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, diğer sanıklar Batuhan İnci, İsmail Emre Arifoğlu, Nizamettin Bilgili, Onur Abiç, Yunus Emre Yıldız ve Sezgin Polat'ın farklı suçlardan 2 yıl 4 aydan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.