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Haberler Magazin Ayşe Barım olayında yeni gelişme! Serenay Sarıkaya tanık olarak dinlenecek

Ayşe Barım olayında yeni gelişme! Serenay Sarıkaya tanık olarak dinlenecek

ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı olan menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturmada, oyuncu Serenay Sarıkaya "tanık" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.Soruşturma kapsamında şüpheli Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildiği öğrenildi.

AA

Giriş Tarihi:

Ayşe Barım olayında yeni gelişme! Serenay Sarıkaya tanık olarak dinlenecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Ayşe Barım olayında yeni gelişme! Serenay Sarıkaya tanık olarak dinlenecek

Soruşturma kapsamında Barım'ın menajerliğini yaptığı oyuncu Serenay Sarıkaya, "tanık" sıfatıyla ifade vermesi için savcılığa çağrıldı.

ID İletişimin kurucusu olan ve birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

Soruşturma kapsamında Barım'a yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

Ayşe Barım olayında yeni gelişme! Serenay Sarıkaya tanık olarak dinlenecek

MERT DEMİR SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Öte yandan Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi şarkıcı Mert Demir bir süredir sosyal medyada dolaşan iddialara yanıt niteliğinde açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı Mert Demir'in açıklamaları şu şekilde:

"Son bir senedir hakkımda çıkan yalan haberlere ve üzerime atılan iftiralara karşı sessiz kalmayı tercih ettim. Bu ucuz spekülasyonların içine dahil olmayı, duruşumu bozmayı hiç istemedim. Fakat görüyorum ki sessiz kalmam kötü niyetli insanların ekmeğine yağ sürüyor ve bu yalan haberler bazı kesimler tarafından gerçek zannediliyor, beni, bizi sevenleri üzüyor.

Ayşe Barım olayında yeni gelişme! Serenay Sarıkaya tanık olarak dinlenecek

'HER BAŞARIMIN ALTINDA BAŞKA SEBEPLER ARANDI'
Arkadaşlar kariyerimde bu noktaya gelmiş olmamın tek sebebi yıllarca vermiş olduğum emektir. Gençliğimin en güzel yıllarını stüdyolarda kendimi eğitmekle geçirmiş olmamdır. Bir plak şirketi, bir yapımcı, bir sponsor desteği olmadan kariyerimi bu noktaya getirdim. Bu gerçeğe inanmak istemeyen kötü niyetli insanlar beni itibarsızlaştırmak için ailemi, özel hayatımı, işimi hedef alarak bir senedir düzenli olarak tarafıma saldırıyorlar. Ben sessiz kaldıkça onlar daha da cesaretlendiler. Her başarımın altında başka sebepler arandı, ailem didik didik edildi, mutlu giden birlikteliğim çok görüldü, reklam ilişkisi dendi, cinsel kimliğimle ilgili yalanlar atıldı, proje olduğum söylendi. Tek bir gerçek var, işimi tutkuyla yapıyorum ve karşılığını halktan alıyorum. Reklam ilişkisi değil çok sevdiğim, aşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim. Hissettiğim bu güzel duyguları kendi hayatınızda deneyimlemenizi tüm kalbimle diliyorum. Bundan sonra hakkımda yapılan tüm yalan haberlere karşı hukuki işlem başlatacağımın bilinmesini isterim. Hepinize sağlıklı, huzurlu bir hayat diliyorum.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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