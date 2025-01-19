Babalık davası sonuçlandı! Hacı Sabancı, Uzay D’nin yüzde 99.99 biyolojik babası

İddiaya göre sık sık bir araya gelen çift, Los Angles'ta bir otelde arkadaşlarıyla birlikte tatil yaptı. Tatilin ardından 2015 yılına kadar görüşmeyen Hacı Sabancı ile Fatma D., ara ara otelde buluşuyordu. Çiftin arası 2019 yılında bozulunca Fatma D., başka bir kişiyle evlenerek Belçika'ya yerleşti. Ancak bu evliliği uzun sürmedi. Dilekçedeki iddialara göre Fatma D., eşinden boşanmak için Hacı Sabancı'dan avukat bulması için yardım istedi.