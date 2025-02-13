Yüzü yanan Yıldız Tilbe’nin son hali ortaya çıktı! Perde arkasını anlattı

Türk müziğinin başarılı sanatçılarından Yıldız Tilbe, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yüzünde kimyasal yanıkların olduğunu söyleyerek son halini paylaştı. Dün akşam Tanyeli için düzenlenen gecede sahne alan Tilbe'nin son hali dikkat çekti.

Renkli kıyafetleri, sahne şovları ve konserleriyle adından söz ettiren Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sık sık saçlarını boyatan Yıldız Tilbe'nin yüzünde kimyasal yanıklar oluştu.

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ve sık sık takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Tilbe, geçtiğimiz hafta ilginç bir açıklama yapmıştı.

"HAYATIM FİLM OLMASIN"

Tilbe, "Hayatınızın film olmasını ister misiniz?" sorusunu da yanıtsız bırakmamıştı. X platformu üzerinden takipçisinden çok net bir cevap veren Yıldız Tilbe "Asla izin vermem" cevabını vererek son noktayı koymuştu.

"KİMYASAL YANIK OLDUM"

Sık sık imaj değişikliğine giderek saçlarını boyatan Yıldız Tilbe, büyük bir pişmanlık yaşadı. Boyadan dolayı yüzünün zarar gördüğünü belirten Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kimyasal yanık oldum. Ve son halim" ifadeleri kullandı.

Yıldız Tilbe dün akşam 2023 yılında pankreas teşhisi konulan Tanyeli için düzenlenen gecede sahne aldı.

"Tanyeli İçin Kalplerimiz Bir Olsun" konseri, Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleşti. Gecenin sunuculuğunu Çağla Şıkel ve Saba Tümer üstlenirken, Hakan Altun'dan Zara'ya, Yıldız Tilbe'den ENBE Orkestrası'na kadar pek çok ünlü isim sahne aldı.

YILDIZ TİLBE'NİN SON HALİ

Gecede sahneye çıkan Yıldız Tilbe'nin yüzündeki izlerin geçtiği görüldü. Tilbe'nin sahnedeki halini paylaşan oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel "Yıldız'ım yine güzel ışığıyla parlatıyor geceyi" notunu yazdı.